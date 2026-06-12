Muškarac S. R. (39) ubijen je ispred svoje porodične kuće u Paraćinu, osumnjičeni je ubrzo pronađen i uhapšen i određeno mu je zadržavanje.

Izvor: 24sata.hr/printscreen

Muškarac S. R. (39) ubijen je večeras oko 19.30 časova ispred svoje porodične kuće u Paraćinu. Prema prvim informacijama, do ubistva je došlo nakon kraće rasprave, kada je S. R. zadobio više ubodnih rana oštrim predmetom.

Na mjesto događaja ubrzo su stigle policijske ekipe i hitna pomoć, ali povrijeđenom muškarcu nije bilo spasa.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je ubrzo pronađen i uhapšen i određeno mu je zadržavanje. Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do zločina biće utvrđene daljom istragom.

(Blic/MONDO)