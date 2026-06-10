Visoki krivični sud potvrdio je presudu protiv Branimira Glavaša, koji je osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad Srbima 1991. godine.

Izvor: Al Džazira/YouTube/screenshot

Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su i njegovi saoptuženi takođe dobili bezuslovne zatvorske kazne.

Potvrđenom presudom je, uz Glavaša, na četiri godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja komandirka voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine zatvora, prenosi Jutarnji list.

Time je postala pravosnažna presuda kojom su četvorica optuženih proglašeni krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je u srijedu Visoki krivični sud.

Presuda koju je potvrdio Visoki krivični sud doneta je 27. oktobra 2023. godine nakon ponovljenog postupka pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Na prvom suđenju 2009. godine Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravosnažnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odslužio i veći dio osmogodišnje kazne u zatvorima u Bosni i Hercegovini, gdje je otišao uoči izricanja prve presude.

Međutim, Ustavni sud je u januaru 2015. godine ukinuo pravosnažnu osuđujuću presudu, nakon čega je suđenje Glavašu i njegovim saoptuženima ponovo počelo 2017. godine, a još jednom je krenulo od početka u oktobru 2021.

Vrhovni sud je početkom 2020. godine ukinuo odluku vanraspravnog veća Županijskog suda u Zagrebu iz marta 2019. godine, prema kojoj je ponovljeno suđenje Glavašu trebalo da bude odvojeno od postupka protiv njegovih saoptuženih.

Iako je na posljednjem suđenju 2023. godine nepravosnažno osuđen na sedam godina zatvora, Glavaš je tada iz zgrade suda izašao slobodan. Prema objašnjenju sudije Dražena Kevrića, istražni zatvor mu nije određen zbog odluke Ustavnog suda iz 2015. godine, prema kojoj je već odslužio pet godina, dva mjeseca i 27 dana kazne.