Policija u Surčinu privela je M.S. (36) majku bebe od 15 dana koja je bila pijana i pravila nered u kući.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Policija u Surčinu privela je M.S. (36) majku bebe od 15 dana koja je bila pijana i pravila nered u kući. Nezvanično, njoj je pisana prekršajna prijava i zadržana je u policiji.

Prema informacijama, M.S. je nakon privođenja u policiji u krvi imala više od dva promila alkohola u krvi.

"Policiju je pozvala majka od porodilje. Prema njenim riječima ćerka od kada je dobila bebu često je pijana i tako nije u mogućnosti da brine o novoređenčetu. Kada malo više popije pravi nered po kući, vrijeđa sve oko sebe i zapostavlja dijete",kaže izvor.

Srećom, M.S. nije nikoga povrijedila. O ovoj porodici obaviješten je i Centar za socijalni rad.

(Telegraf/MONDO)