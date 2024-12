Izvinila se majka ubice Uroša Blažića nakon sramne reakcije.

Majka Uroša Blažića koji je ubio devetoro mladih u masakru u Malom Orašju i Duboni, jednom od mještana reagovala je "srcem" na fotografiju ubice i njegovog oca Radiše Blažića. Njen postupak je porodice žrtava duboko povrijedio i izazvao šok, naročito posle izricanja presude, kojom je ubica za devet ubijenih i veliki broj ranjenih osuđen na 20 godina zatvora.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju i uznemirenje javnosti, posebno porodica ubijenih i ranjenih iz Dubone i Malog Orašja i oni su u svojim javnim nastupima okarkterisali ovaj potez kao drzak i krajnje skandalozan. Ovakvo ponašanje dodatno je povrijedilo osobe koje su svoje najmilije izgubili kobne večeri 4. maja.

Majka ubice Blažića poslala je svoje javno izvinjenje, koje prenosimo u cjelosti:

"Prije svega ponovo bih da izjavim saučešće porodicama tragično ubijenih. Još uvijek ne mogu da se oporavim i da vjerujem šta je moje dijete uradilo. Pokušajte da razumijete da je i meni jako teško, moje dijete je počinilo katastrofalan zločin. Željela bih da objasnim situaciju koja je objavljena na svim portalima gdje je sa mog profila postavljeno srce na story o dužini kazne moga sina. Tek sada se oglašavam po tom pitanju jer mi zaista nije bilo dobro.

Da sam ja uradila greškom i slučajno ja bih to rekla, ali to je uradila moja prijateljica takođe slučajno. Kako mi slabo znamo da koristimo ove mreže nismo znali to da uklonimo, niti ima bilo šta smiješno u zločinu koji je moj sin izvršio, niti kao majka mogu da se radujem, niti da žalim zbog presude kakva god je ta presuda. To je stvar suda i zakona i to uopšte ne komentarišem. Došlo je do greške zbog koje ispada da sam monstrum što zaista nisam. Molim vas shvatite da je ovo srce samo nespretnost i slučajnost. Majka Uroša Blažića, Biljana Blažić", napisala je.

