Tokom suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, okrivljeni saradnik Nikola Spasojević govorio je o detaljima svirepih zločina.

Nikola Spasojević, okrivljeni saradnik Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koji je u postupku protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ponovo govorio o načinu na koji je grupa funkcionisala, opisao je pored ostalog i na koji način su tijela žrtava spaljivana u Surduku. Osvrnuo se i na trenutak kada je jedna komšinica iz tog mjesta primijetila da nešto rade na imanju, pa je došla da ih obiđe. Portal Nova.rs imao je uvid u njen iskaz i otkriva na koji način je prepričala susret sa surovim koljačima.

U svom ponovljenom izlaganju, Nikola Spasojević je opisao svoj prvi kontakt sa prljavim poslovima i stravičnim zločinima koje je, kako se navodi u optužnici, počinila kriminalna grupa na čelu sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem. Pored ostalog, prepričao je i trenutak kada je prvi put ušao u kuću u Ritopeku koju su koristili za najmonstruoznija ubistva i komadanje tijela žrtava. Tada se susreo sa Goranom Mihajlovićem, kog je Belivukova ekipa otela i vezala.

Spasojevićeva uloga bila je da tokom noći čuva Mihajlovića, a da sutradan organizuje prenos tijela mladića u Surduku.

"Rekli su mi da čuvam Mihajlovića, da pazim, da je on opasan i da je ubica, da ne bi pobjegao, mada nije imao kako da pobjegne, kad je sav bio vezan. Bilo mi je nevjerovatno u čemu učestvujem, ali sam doveden pred svšen čin. To je bilo kao repriza nekih stvari. Pitao sam Mihajlovića kako se zove, rekao je da ne može da mi kaže jer su rekli da će da ga puste. Rekao je koliko ima godina, da ima suprugu i ćerku, da se tu našao jer su ga drugovi izdali i da se bavi prodajom skanka", ispričao je Spasojević, a prenijeli su beogradski mediji.

Sutradan su i zaista Mihajlovićevo tijelo prevezli u Surduk, gde su ga spalili na lomači.

"Držali su tijelo uspravno i tražili su da nabacim par guma preko njega, pa smo ga položili na lomaču. Veljko je sve polio benzinom i zapalio. Moj zadatak je bio da u prednjem dijelu dvorišta glumim da siječem grede i orezujem voće. Ja sam to i radio i dovlačio sam grane da bi vatra bila što jača. Kad je Veljko to zapalilo, duvao je vetar, toliki dim se podigao da je to bilo katastrofa. Čak je došla i komšinica sa placa sa desne strane zbog količine dima, ljudi su mislili da je požar. Ja sam tada bio iza šupe, dok je Veljko pričao s nekim. Posle je rekao da je došla komšinica da se zabrinula zbog dima i rekao je: 'Da je prišla bliže, morali bismo i nju'", rekao je Spasojević, a prenio Telegraf.

Koljači joj se predstavili kao radnici privatne firme

Ta komšinica bila je V. P. koja je saslušana u okviru istrage protiv ove kriminalne grupe. Nesvjesna čemu je uopšte prisustvovala, opisala je kako je izgledao susret, a portal Nova.rs imao je uvid u njen iskaz.

Žena je ispričala da je bio april 2019. godine (mjesec kada je Mihajlović otet i ubijen) kada je osjetila da se njenim komšilukom širi miris paljevina. Sišla je da vidi o čemu se radi, budući da je reč o vikend naselju u kom preko godine ne boravi veliki broj ljudi i u dvorištu jedne kuće, za koju će se kasnije ispostaviti da krije mračnu tajnu klana, primijetila nekoliko mladića.

"Pazite to, je l znate vi šta je vjetar", upitala je V. P. grupu mladića koju je zatekla pored lomače. Mislila je na jak vjetar koji je duvao i visok plamen koji su izazvali. Optuženi su joj objasnili da su oni radnici angažovani na sređivanju dvorišta, objasnili su joj da je kuća prodata i da novi vlasnik želi da je sredi kao "dnevnu sobu".

Opisala je da je razgovarala sa jednim od njih, a da je u daljini videla i druge mladiće. Iznenadilo ju je tada da uopšte postoje firme koje se bave takvim poslovima, sređivanjem dvorišta. Ipak, to je povezala sa tim da počinje sezona tokom koje vlasnici dolaze na odmor u svoje kuće u ovom vikend naselju. Opisujući vatru rekla je da je bila "normalna", zapaljena na jednom buretu, kako to ljudi obično rade na svojim imanjima kada žele da se otarase starih stvari.

Osoba sa kojom je razgovarala, za koju će se kasnije ispostaviti da je okoreli kriminalac, stajala je na oko metar od nje, a opisala ju je kao visokog, lijepog mladog momka, u urednom kombinezonu teget boje, čistog, vrlo razboritog, kako je rekla, "onako, na mjestu".

Podsjećanja radi, kriminalna grupa tereti se za sedam teških ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem i jedno silovanje. Suđenje im je ljetos počelo ispočetka zbog promjene predsednice sudskog veća.

