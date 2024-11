Kako je navedeno u saopštenju, osumnjičeni bi boravkom na slobodi mogli ometati postupak uticanjem na svjedoke i saučesnike i ponoviti krivično djelo, a i zbog uznemirenja javnosti je predložen pritvor za sve

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu se oglasilo povodom tragičnog događaja u Novom Sadu, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice zgrade Željezničke stanice Novi Sad, u kom je život izgubilo petnaest lica, a zbog zadobijenih povreda je životno ugroženo dva lica.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

- Više javno tužilašto u Novom Sadu obavještava javnost da je dana 22.11.2024. godine donijelo Naredbu o sprovođenju istrage zbog postojanja osnova sumnje su osumnjičeni: J.T., G.V., A.D. i N.Š. učinili krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika, a osumnjičeni S.N., M.J., LJ.M.M., M.S., D.J., M.G., Z.S.M., J.S.M. i D.T. izvršili krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika u vezi sa krivičnim djelom Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz člana 281 stav 1 Krivičnog zakonika.

Nakon što je dvanaest osumnjičenih privedeno i saslušano u zakonskom roku, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je prema svih trinaest osumnjičenih podnijelo predlog za određivanje pritvora zbog postojanja okolnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati postupak uticanjem na svjedoke i saučesnike, da bi mogli ponoviti krivično djelo, kao i zbog uznemirenja javnosti, a prema osumnjičenoj J.S.M., pored navedenih osnova, i zbog toga što je nedostupna organima gonjenja, te je u odnosu na nju predloženo i izdavanje potjernice - navodi se u saopštenju.

"Nisam uhapšen"

Podsjetimo, Goran Vesić, doskorašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, objavio je na svojim profilima na društvenim mrežama da nije uhapšen, već da se "dobrovoljno odazvao pozivu policijskih službenika".

"Nisam uhapšen, dobrovoljno sam se odazvao pozivu policijskih službenika sa kojima sam došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi do kraja bile istražene sve okolnosti koje su dovele do nesreće u Novom Sadu. Uvijek ću, kao i do sada, biti na raspolaganju nadležnim organima i dokazaću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje. O daljem razvoju događaja sa javnošću i medijima komuniciraće advokatska kancelarija koja me zastupa u ovom predmetu ", naveo je.

