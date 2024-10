Džoni sa Vračara koji je u petak uhapšen u Barseloni, obavijestio je članove skog klana u martu 2021. godine da "pakuje kofere, gasi skaj i odlazi"

Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, koji je u petak uhapšen u Barseloni po potjernici Srbije koja je za njim raspisana zbog sumnje da je sa odbjeglim Radojem Zvicerom organizovao kriminalnu grupu koja je optužena za tri ubistva, u martu 2021. obavijestio je članove svog klana da "pakuje kofere, gasi Skaj i beži".

"Spremam se na put"

Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, podsjetimo, uhapšena je mjesec dana ranije, a iz presretnute Skaj komunikacije koju je tužilaštvo predložilo kao dokaz, proizilazi da je Vušović bio u kontaktu sa Zvicerom, ali i Belivukom i Miljkovićem i da je sa njima dogovarao krivična djela.

Nepoverljiv: Niko da ne zna gdje sam

Iz poruka od 22. januara 2021. proizilazi da je Vušović u to vrijeme već u Španiji, iako izvršenje krivičnih djela koordinira preko Skaja sa ostalim pripadnicima klana. Tako Vušović Dariu Đorđeviću objašnjava da mora da se skloni i da nikom ne priča gdje je, na šta mu Đorđević odgovara da za to neće znati ni "Velja ni Komita". Inače, Zvicerov nadimak na Skaju navodno je bio Komita.

Đorđević: Ni Velji ni Komiti, neka svi misle da je Vušović u Španiji.

"Pakujem se i idem u Južnu, neću da me spakuju ovdje kao Indijanca" napisao je u poruci koju je 7. marta 2021. poslao Radoju Zviceru.

Zvicer: Svakako je bolje da se pomjeriš. Cinkaroš može sve da namjesti.

Međutim iz kominikacije sa optuženim Dariom Đorđevićem Deksterom, koji ga je savjetovao "da ne ide u Južnu Ameriku", proizilazi da je vođa vračarskog klana u januaru 2021. boravio u Španiji i da je odatle planirao da se prebaci u Beč. Inače i Đorđević je uhapšen u Beču i tamo je u zatvoru.

Prema navodima optužnice po kojoj se u odsustvu sudi Vušoviću i Zviceru, "cinkaroš" je pripadnik njihove kriminalne grupe Strahinja Savić, koji je sa Lazarom Ilićem uhapšen u Budvi u januaru 2021. Kako su članovi grupe sumnjali da je istražiteljima otkrio sve što zna o ubistvu Aleksandra Šarca u oktobru 2020. uTržnom cetnru "Ušće", zbog čega su, kako tvrdi tužilaštvo, odlučili da ga otruju cijanidom koji su stavili u praseće pečenje koje mu je sestra odnijela u pritvor. Savić je, međutim, preživio trovanje.

Istog dana kada je vođi kavačkog klana Radoju Zviceru poslao poruku da "ide u Južnu" optuženom pripadniku klana, Nedeljku Todoroviću je poslao da "ide na dalek put".

"Spremam se da idem na dalek put. Sutra letim u Portugal."

Kamikaze odmah u rupu

Inače, prije hapšenja Belivuka i Miljkovića, tokom njihovog boravka u Crnoj Gori kod Radoje Zvicera na babinama u Kotoru, Vušović je bio u konstantnoj komunikaciji sa njima. Kako proizilazi iz Skaj prepiske, oni su ga preko svojih "izvora" u crnogorskoj policiji redovno obavještavali o tome da li su uhapšeni Strahinja Savić i Lazar Ilić progovorili.

Miljković mu je, kako se navodi, dao savjet da Savića u pritvoru otruju cijanidom, koji je on tražio od Zvicera da mu nabavi.

- J.....u mu sve život što ima u kući, cinkaroš jedan. Moguće je da se usrao da mu ni šamar nisu opalili, al da je odmah rekao da može ubicu Šarca da im da. Najbolje bi bilo da ga puste u CG i odmah da ga u rupu stavimo, ako je toliko glup da se uvali za Šarca, odmah ga cijanidom treba otrovati, napisao je Miljković Vušoviću 23. januara 2021, a samo tri dana prije nego što je sa Belivukom uhapšen u Beogradu.

"Ovo nam je nauk za te kamikaze kad odrade onda u rupu, jer su ti klinci laici, nemaju m..a da robijaju, kamikazu u rupu i dalje ne razmišljamo" napisao je Vušoviću.

Htio da bježi u Urugvaj: "Mnogo para za to treba"

U međusobnoj komunikaciji, u januaru 2021. optuženi Dario Đorđević Dekster rekao je Vušoviću, kako se navodi u Skaj komunikaciji, da nije za to da on ide u Južnu Ameriku.

Đorđević: Nisam za to da ideš u Južnu. Ako odeš tamo ima da se opustiš, nećeš živ da se vratiš. Moraš da bude na terenu gdje je tenzija i u bjekstvu.

Vušović: Kako neću opstati?

Đorđević: Da te ne ubije neko tamo.

Vušović: Ima jedna zemlja gdje je uređen sistem kao u Evropskoj uniji i tamo bih ja da idem, u Urugvaj.

Đorđević: Dubaji je bolji, tamo nema kriminala, a ista je cijena kao u Vijeni, najsigurniji grad na svijetu.

Vušović: Mnogo para treba za to.

Đorđević: Ja ću stan da ti organizujem, imam ženu od kuma tamo.

Vušović: Ti možeš da mi nađeš stan?

Đorđević: Da, da, imam i dvije ribe tamo.

S kim da petljamo?

Iako je sa pripadnicima svoje kriminalne grupe, Belivukom, Miljkovićem, ali i Zvicerom, održavao redovne kontakte, iz poruka koje je razmjenjivao sa optuženim Darijom Đorđevićem, proizilazi da nikome nije vjerovao.

Vušović: Ma ne može, kako da ne petljamo ništa sa njima, pa sa kim da petljamo brate, onda sa vazduhom brate, pa mora da se nalaze ljudi stalno, borimo se za glavu, moramo da ratujemo!