Đorđe je otkrio kako je izgledala agonija nakon što se obrušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Đorđe Firić iz Loznice kaže da je satima posle obrušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu obilazio bolnice tražeći ćerkice Valentinu (9) i Saru (5), kao i svog oca Đorđa.

"Dozivao sam ih, tražio od bolnice do bolnice, a oni su već odavno bili mrtvi", kaže Firić u razgovoru za Blic.

"Čim sam čuo šta se dogodilo pokušavao sam da ih dobijem telefonom. Zvao sam tatu, zvao sam Tinu, niko mi se nije javljao... Išao sam od bolnice do bolnice, tražio sam ih svuda, ali oni su svi već odavno bili mrtvi. Tek posle ponoći dobili smo poziv od policije i saopštene su nam najužasnije vijesti", rekao je Đorđe.

Volonteri iz Organizacije za traganje i spasavanje Srbije, koji su bili angažovani u Novom Sadu, gostovali su na Informer televiziji i podsjetili se potresnih momenata kad su pod ruševinama pronašli Firiće.

"Mi smo bili oko 12.30 sati na željezničkoj stanici Novi Sad i već su ekipe bile na terenu. Kada smo stigli prvo su nas obuzeli šok i nevjerica. To je naš grad, naši ljudi... Ne znate šta vas čeka. Ali ostavili smo emocije po strani, prešli u profesionalni mod i započeli akciju spasavanja. Ali te scene su bile strašne. Pogotovo scena kada smo ispod ruševina vidjeli deku koji je rukom zagrlio svoje unuke Tinu i Saru. To može da izblijedi, da se zaboravi, na to ne možete da ostanete imuni", rekao je Dragan Bjelić iz ove organizacije.

