Djevojčica Valentine (10) i Sare (8) nastradale su prilikom urušavanja nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

"Naša porodica je uništena. Ostali smo bez oca i dvoje djece, ništa ne može njih da vrati, a to što pričaju da će da plate sahranu, to nama ništa ne znači. Satima su nas zavlačili, obilazili smo bolnice, niko ništa nije htio da nam kaže, zavlačili su nas do 2 ujutru", počinje svoju ispovjest Stanislava Firić, tetka djevojčica Valentine (10) i Sare (8) koje su nastradale prilikom urušavanja nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.