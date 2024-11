Mladić Miloš Milosavljević Kivi (21) i njegova djevojka Anđela Ruman (20) izgubili su život u strašnoj tragediji u Novom Sadu koja je Srbiju zavila u crno.

Novi Sad je zavijen u crno nakon strašne nesreće koja se dogodila na Željezničkoj stanici Novi Sad. U incidentu koji se desio u 11.50 sati, srušila se betonska nadstrešnica, pri čemu je život izgubilo 14 osoba. Među stradalima su i mladić Miloš Milosavljević Kivi (21) i njegova djevojka Anđela Ruman (20).

Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina kod Zrenjanina, danas je trebalo da zaigra sa svojim fudbalskim timom važnu utakmicu. Planirao je, kaže njegov brat, potom i da proslavi svoj rođendan.

Njegovi snovi zauvijek su prekinuti 1. novembra na Željezničkoj stanici Novi Sad. Miloš je poginuo zajedno sa djevojkom Anđelom Ruman u stravičnoj nesreći koja je Srbiju zavila u crno.

"Znali smo da je Miloš sačekao svoju djevojku na željezničkoj stanici oko 12 časova i nakon toga se nikome nije javljao na telefon, kao ni ona. Pokušavali smo da ih pozovemo više puta. Kasnije me je pozvao prijatelj i rekao da je moguće da je Miloš u bolnici. Nadali smo se svi do poslednjeg trenutka... Nažalost, u kasnim večernjim časovima, dobili smo potvrdu onoga čega smo se najviše plašili, da nas je Miloš napustio, kao i njegova djevojka", sa knedlom u grlu priča njegov brat Milan.

"Imali smo mnogo ljepše planove za ovaj vikend"

Samo dan prije strašne nesreće, Miloš je napunio 21 godinu.

"U četvrtak je bio njegov 21. rođendan. Ja sam mu tog dana čestitao rođendan, a on me je pozvao da u subotu, baš na ovom mjesto, na stadionu proslavimo njegov rođendan. On je trebalo u petak da dođe sa svojom djevojkom u Knićanin", priča njegov brat.

"Imali smo mnogo drugačije i ljepše planove za ovaj vikend. Trebalo je danas da imamo utakmicu, derbi utakmicu. I kasnije smo planirali druženje, večeru. Ali eto, nažalost, ništa od toga se neće desiti", priča njegov brat.

Uprkos neizmjernoj tuzi, Milan ističe da je srećan što je imao takvog brata.

"Bio je uvijek vedrog duha, nasmijan, pozitivan, spreman da pomogne u svakom trenutku... Neću dozvoliti da se zaboravi, jer ne zaslužuje da se zaboravi i zaslužuje da se priča o njemu. Uvijek ćemo se sećati njega i pamtiti ga samo po dobrom, jer je on takav i bio", zaključuje Milan.

Komemoracija u čast Miloša danas u 10 časova

Predsjednik fudbalskog kluba, Miloš Jović, kaže da je cio Knićanin zavijen u crno.

"Skupili smo se odmah svi od petka, da vidimo šta je došlo do nas, šta možemo da uradimo, ono malo što možemo da uradimo za našeg Kivija. Preuzeli smo sve na sebe što se tiče organizacije, pomoći porodici, znači sve ono što smo u mogućnosti da uradimo jer je on to zaslužio", rekao je Jović za Prva TV.

Danas u 10 časova biće održana komemoracija u FK "Potisje" Knićanin u čast Miloša Milosavljevića, na kojoj će prisustvovati predstavnici Fudbalskog saveza grada, ostali predstavnici klubova iz lige i okolnih mjesta, članovi uprave, igrači i svi koji su poznavali i voljeli ovog mladog fudbalera. Sahrana će se održati danas u 13 časova.

