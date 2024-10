Advokatica djevojčice ranjene u "Ribnikaru" govorila o suđenju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Kurir/Zorana Jevtić/Privatna arhiva

Danas se nastavlja parnični postupak u Palati Pravde protiv maloljetnog dječaka koji je izvršio stravičan masakr u "Ribnikaru", njegovih roditelja, škole "Vladislav Ribnikar", kao i protiv države. Danas bi trebalo da budu ispitani i ostali svjedoci, a ovaj postupak pokrenula je porodica Dukić, čija je ćerka ubijena tog kobnog 3. maja prošle godine.

Radiša Roskić, advokat i nekadašnji načelnik u BIA odgonetnuo je zbog čega je porodica Dukić podnijela tužbu.

"Ovaj događaj ima i građansko-pravne posledice, a jedan od oblika te odgovornosti svodi se i na tužbu koja je podnijeta protiv maloljetnog izvršioca. Imajući u vidu da je on maloljetan, tužbom su morali da budu zahvaćeni njegovi roditelji. S obzirom na činjenicu da je do tragedije došlo u prostorijama škole, onda je tužba proširena na školu, koja je javna i državna ustanova i otuda, po principu objektivne odgovornosti, tužbom je zahvaćena i država", kazao je.

Milica Nicović, advokatica ranjene devojčice je iznijela utisak sa jučerašnjeg svjedočenja dječaka.

"Vrlo potresno i emotivno. Suđenje je zatvoreno za javnost, ali mogu da kažem da su svi roditelji, koji svaki put učestvuju u postupku, zaslužuju empatiju cijelog društva zbog dostojanstva, hrabrosti i snage da svaki put ponovno prolaze kroz glavni pretres za taj 3. maj. Mislim da nećemo saznati cijelu istinu, već da ćemo kroz ove dokazne predloge doći do novih saznanja, kao što se i dolazilo, možda će se doći i do novih krivičnih postupaka, do nekih potencijalno krivično odgovornih", kazala je.

Psiholog Snežana Repac je analizirala psihološki profil i kako niko nije poradio na problemu dječaka, s obzirom na izjave da ga je otac zvao psihopatom i da je htio da ga i ostali doživljavaju kao psihopatu.

"Veoma je čudno za taj uzrast da dijete pokazuje crte psihopate, prvo, dijete nema ni pojam šta to znači psihopata. To možemo da shvatimo kao nešto što je usvojeno, kao neka karakteristika koja održava čovjeka koji je zao, koji ima nagon za osvetom, koji ide do krajnje granice, tako bismo mogli da shvatimo dječiji govor. Na kraju krajeva, neko ko je psihopata, teško se i prepozna. Nikome nije moglo da padne na pamet da dijete može da puca", navela je.

Nicović je spomenula odgovornost vlasnika streljane.

"Okrivljeni nije vlasnik streljane, nego radnik streljane, a vlasnik, kako ga pominjete, je predsjednik kluba koji je takođe bio optužen u ovom postupku, ali je zaključio sporazum o priznanju krivice. On je osuđen, a izrečena je sankcija od šest meseci", kazala je.