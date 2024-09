Novi detalji optužnice protiv okrivljenih za ubistvo Danke Ilić.

Izvor: MONDO/Facebook/printscreen

Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Srđana Jankovića (50) iz sela Luka i Dejana Dragijevića (50) iz sela Zlot za teško ubistvo djevojčice Danke Ilić (2) iz Bora, koje se dogodilo 26. marta u 13.53 sati i za obojicu traži maksimalnu zatvorsku kaznu - doživotnu robiju!

Radili po dogovoru

Okrivljeni se terete da su u Banjskom polju službenim automobilom JKP "Vodovod", čiji su radnici, udarili Danku, koja je sama izašla na put pored imanja njenog dede, i to tako što je osumnjičeni Srđan Janković, koji je bio za volanom "fijat pande", pri brzini od oko 20 na sat, desnim dijelom auta udario djevojčicu, koja je pala naspram zadnjeg desnog točka. Kako se dalje navodi, osumnjičeni Dejan Dragijević, koji je bio suvozač, prvi je primijetio da je Janković udario dijete, stali su, a Dragijević je dijete uneo u zadnji dio vozila i zadavio ga je. Zatim su se odvezli na deponiju na Starobanjskom putu, gdje su po prethodnom dogovoru izbacili tijelo.

"Sve to su uradili u dogovoru kako ne bi bili krivično gonjeni", navodno se navodi u optužnici. Tužilaštvo, kako saznaje Kurir, smatra da su prikupili dovoljno dokaza protiv dvojice optuženih i traže od suda da ih za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu osude na doživotnu robiju, bez mogućnosti pomilovanja.

"Optužnica se temelji na priznanjima osumnjičenih, koja su validna jer su data uz prisustvo njihovih advokata, iako su obojica kasnije sve negirala. Temelji se i na mnogobrojnim dokazima koje smo sakupljali pola godine, počev od toga da su samo oni bili na mjestu zločina, preko vještačenja kamera, izjava svjedoka i drugih dokaza koje smo sakupili. Višem sudu je predata sva papirologija, oni će odlučiti o njihovoj kazni, a nadamo se da će obojicu proglasiti krivim za teško ubistvo" ,navodi izvor i podsjeća na priznanje Dejana Dragijevića nakon hapšenja.

Jezivo priznanje

"Gotovo dva sata je pričao do detalja šta se sve dogodilo. On je kazao da je nakon udarca kolima Danka pala, a da je on sa sedišta suvozača istrčao, prišao joj i u momentu počeo da je davi rukama. Stiskao joj je svom silinom vrat i ona je vrlo brzo, po njegovoj procjeni, prestala da diše. Nakon toga ubacili su njeno tijelo u gepek, a zatim odvezli i bacili na deponiju", podsjeća izvor na jezivo priznanje, koje je, po ocjeni tužioca, bilo vjerodostojno.

Izvor kaže i da ono što je praktično potvrdilo priznanje okrivljenih jeste zapis sa GPS uređaja koji se nalazi u "fijat pandi" koju su kobnog dana vozili osumnjičeni. Pošto se radi o službenom vozilu "Vodovoda", GPS je radio i pomogao je u rekonstrukciji njihovog kretanja. Tako je uređaj pokazao da je "fijat panda" kobnog dana u kritično vrijeme bila na deponiji i da je tu stajala minut i 41 sekundu. To je bilo oko 14 sati tog 26. marta.

"Okrivljeni su praktično za oko sedam minuta udarili Danku, ubili je, uneli u vozilo i odvezli na deponiju. To se dešavalo u intervalu od 13.53 do 14 sati, kada su snimljeni na deponiji", kaže izvor i podsjeća da telo Danke Ilić do danas nije pronađeno.

Radoslava terete za dva krivična djela

Iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru juče su potvrdili da je optužnicom obuhvaćen i osumnjičeni Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića. On se tereti za krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i za krivično djelo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

"Radoslav Dragijević se brani sa slobode jer mu je sud ranije ukinuo pritvor, dok je tužilaštvo po podizanju optužnice predložilo da se pritvor produži Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću", saopštili su iz zaječarskog VJT.