Novi detalji optužnice za ubistvo Danke Ilić.

Optužnica za ubistvo Danke Ilić (2) otkrila je i do sada nepoznate detalje - kako su se optuženi za smrt djevojčice riješili njenog tijela i ko im je pomogao u tome. Kao glavni osumnjičeni za sakrivanje tijela djevojčice koje do danas nije nađeno jeste Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića koji se takođe nalazi na optužnici i to za pomaganje nakon krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela. Radoslav je optužnicu dočekao na slobodi gdje se nalazi nakon što je posle mjesec dana provedenih u pritvoru pušten.