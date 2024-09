Na suđenju Urošu Blažiću povodom masakra kod Mladenovca svjedočila je njegova bivša djevojka.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Suđenje Urošu Blažiću za masovno ubistvo u selima kod Mladenovca nastavlja se danas u zgradi Specijalnog suda u Beogradu. Kao svjedok dovedena je bivša djevojka Uroša Blažića koja je govorila o njihovom odnosu kao i o tome da ga se plašila nakon raskida.

"Vidjela sam pištolj ispod jastuka. Pitala sam ga šta je to, odakle njemu to, rekao mi je da ima dozvolu za to. Dalje nisam ništa ispitivala, tražila sam da skloni to od mene. Rekao mi je da otac ima lovačke puške jer se bavio lovom. Upoznala sam njegovu porodicu. Oca, majku, dedu, brata, snajku. Odnos Uroša i njegovog oca je bio takav da je on gledao njega kao autoritet. Više je imao odnos sa majkom nego sa ocem. Ništa mi nije pričao o ocu osim da je bio u vojsci. Ništa mi nije pričao o stanovima, znam samo za jedan stan. Kada smo se mi upoznali, stvarno je sve bilo na mjestu, njemu se nije svidjelo to što hoću da idem u vojsku. Htio je da se udam za njega u četvrtoj godini srednje škole i da je završim vanredno kao što je uradila njegova snajka. Mi smo se tad posvađali i raskinuli. Po njegovoj priči sam znala da je školu završio u Beogradu, sretala sam ga kad ide u prodavnicu. Nije se sa nekim raspravljao. Plašila sam ga se kad smo raskinuli. To je jer sam vidjela izjavu koja je objavljena u novinama. U izjavi u Smederevu sam rekla da sam ga se plašila kad smo raskinuli jer se promijenio. To je bilo krajem oktobra."

"Kad smo se posvađali počeo je da lupa"

On nije bio agresivan prema meni. Nego, kad smo se posvađali, ja sam pričala stalno da prosto neću da se udam, da sam mlada, nije htio da me vrati kući. Rekao mi je da će me on dovesti, on mi je tražio telefon. Majka me je zvala, tražio mi je telefon, rekla sam čekaj mami da pustim poruku, on je počeo da se dere, počeo je da lupa. Rekao je izađi napolje, oteo mi je telefon. Ja sam pomislila bolje da izađem, kao što je rekao, nego da me udari.

Advokat Snežana Mašović je postavila djevojci pitanje na suđenju: Svjedok je rekla da je vidjela pištolj ispod jastuka, da li ga je pitala zašto drži ispod jastuka?

Anastasija: Rekao mi je jer živi sam, da ima u samoodbrani, ja sam znala da to neću da vidim. Mi nigdje nismo izlazili. Jednom smo izašli u Mladenovac, posle kada je bila sezona branja, imala sam razumijevanja da je umoran. Ja odem, on me odveze kući i tako je bilo. Prosto je bilo tako da kada on kaže da je krenuo ja idem. Počelo je da mi smeta kada sam vidjela da nemam ni za sebe vremena. Posle njega sam imala dečka, on je iz Ravnog Gaja. Izlazila sam sa njim kad je utakmica (sa novim dečkom). Družila sam se sa mladićima koji su nastradali. Uroš nije znao to. Nismo imali kontakt on i ja.

Djevojka je opisala momenat kada ju je Uroš Blažić izbacio iz automobila.

"Bilo je 12 sati noću kada me je izbacio iz automobila. Ja sam plakala. Prošli su neki ljudi kolima, nije bilo nikog na putu. Lagao me je kada priča da ne možemo da izađemo, da su mu svi drugovi u Beogradu, pa mi je pričao kad me isprati kući i stane pored puta i zaspi jer je umoran, pa je spavao na pola puta."

Advokat Stefanović: Kada ste morali da pristanete na se**ualne odnose na koje vas je on primoravao?

Anastasija: To je bila poslednja noć kada smo raskinuli. Kad sam skupila svoje stvari. On se ponašao kao da je sve normalno. Kad sam vidjela da ako ne pristanem da ni kući neću da stignem, tad je bio prvi i poslednji put. Tad sam morala da pristanem da bih stigla kući.