Tužiteljka Olivera Milojevića predložila je da se sasluša još 10 svjedoka, među kojima je Viktor Đorđević, ranije Nikola Đorđević rijaliti zvijezda i bivši momak pjevačice Sanje Vučić.

Izvor: društvene mreže

Suđenje okrivljenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro, a njih 12 teško ranio za danas je završeno u Specijalnom sudu u Beogradu. Okrivljeni je priznao zločin, ali nije pričao o krvavom piru koji je počinio. Ožalošćene porodice svedočile se o kobnoj noći, ali i o bolu koji im je nanio ubica. U sledećoj fazi postupka trebalo bi da se saslušaju svedoci.

Sudija Lidija Jovanovski navela je da su za danas saslušani svi koji su planirani i da su završili sa tim dijelom postupka, a da na narednom ročištu planira da se iznosi dokazni materijal, brojna veštačenja koja se nalaze u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta 18. oktobra 2023. a koja je kasnije potvrđena od strane prvog Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu.

Nakon ovoga tužilac Olivera Milojevića predložila je da se sasluša još 10 svjedoka, među kojima je Viktor Đorđević, ranije Nikola Đorđević rijaliti zvijezda i bivši momak pjevačice Sanje Vučić.

Podsjetimo, Blažić i Đorđević su bili prijatelji, a kobne večeri neposredno prije zločina su se i dopisivali. Đorđević je dva puta saslušavan u istrazi gdje je detaljno ispričao da je upoznao okrivljenog na ljetovanju u Herceg Novom 2022. godine, kao i da su zatim postali dobri prijatelji koji su se posjećivali i bili u svakodnevnoj komunikaciji.

Kurir je ranije ekskluzivno objavio prepisku na Vocapu između Uroša Blažiča, Viktora Đorđevića i djevojke koju je i sam Blažić spomenuo u svojoj odbrani na sudu. Tako je Đorđević 4. maja 2023. u 22.14 sati od Blažića dobio poruku: "Izgorio sam, sijedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije Blažić je ostvario svoju jezivu prijetnju i ubio prvu od devet žrtava, a u svom krvavom pohodu teško je ranio još 12 ljudi.

Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom djevojkom, a on mi je rekao: "Dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sijedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!". Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine mijenjaj!". Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgorio sam". Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši momak pjevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se riješi.

Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu djevojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla: "Da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vijesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

Takođe, predlog tužilaštva bio je i da se sasluša djevojka A. T. iz Kruševca koja se na Vocap grupi posvađala sa Urošem Blažićem. Kako smo ranije otkrili, prepiska u grupi nalazi se na optužnici, koju smo ranije objavili.

Inače, djevojka koja je bila u prepisci sa Đorđevićem i Blažićem je A.T. iz Kruševca, koja je takođe bila saslušavana u istrazi.

Uroša sam vidjela dva dana prije masakra, a čuli smo se nekoliko sati prije nego što je pobio te ljude, tačnije posvađali smo se na Vocap grupi koja je napravljena u aprilu te godine. U toj grupi bilo je nas petoro. Svađa između Uroša i mene dogodila se kada sam ga na toj grupi pitala zašto me je otpratio sa Instagrama - rekla je svjedokinja na saslušanju i dodala da je okrivljeni bio tih i miran dečko.

A. T. je na saslušanju istakla da smatra da je ta prepiska bila obična svađa, za nju beznačajna i da je to bio prvi put da se se Uroš i ona posvađali.

Te noći sam stekla utisak kao da je htio sa svima iz grupe da se posvađa. Uroš se po prvi put ponašao kao da je neka druga osoba u pitanju. Vrijeđao me je riječima "da sam klošarka i fuksa" i nisam mogla da ga prepoznam - ispričala je djevojka iz Kruševca i dodala:

Kada sam Urošu napisala: "I ti povedi računa da u sledećem životu budeš stvarno mafijaš, a ne potrčko!", mislila sam na to, što je stalno govorio o Kristijanu Goluboviću, divio mu se. Inače, kada sam mu rekla da je potrčko mislila sam doslovno, jer je slušao sve što mu je Nikola pričao. Uroš je često pričao o filmu "Južni vetar", tako da sam stekla utisak da on voli kriminal.

Kruševljanka je dodala i ovo:

Uroš je prije nego što je napustio grupu napisao: "Bez potenciranja ko je muškarac, a ko nije!". Prethodno je bilo riječi o tome da li je Uroš homoseksualac, ali niko od nas iz grupe nije mislio da je on takva osoba.