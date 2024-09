Potresno svjedočenje mladića kog je Uroš Blažić upucao u masakru kod Mladenovca.

Izvor: TV Pink/Printscreen/MONDO/stefan stojanović/Kurir/Nenad Kostić

"Čuo sam pucanj i pomislio da su petarde, ali sam posle nekoliko sekundi shvatio da nije riječ o tome. Ustao sam sa stolice i vidio siluetu kako puca po nama... Okrenuo sam se i pao, ali ne znam da li sam tada pogođen ili sam refleksno pao! Čuo sam drugare kako zapomažu i traže pomoć. Kukali su od bolova... Pitate me koji je moj najveći strah? Najviše se plašim šta će biti za 20 godina, jer tada će Uroš Blažić izaći iz zatvora u slučaju da bude osuđen na maksimalnu kaznu...

Ovo je juče u Specijalnom sudu u Beogradu rekao Nemanja Ilić kojeg je 4. maja prošle godine teško ranio Uroš Blažić. Kobnog dana Blažić je u Duboni i Malom Orašju ubio devetoro ljudi i još 12 ih ranio, a Ilić je juče na ročište u Specijalnom sudu doveden sanitetom. Ilić i godinu i posle ranjavanja teško hoda, na štakama je i ne može da sjedi, već samo da stoji i leži. Tokom svjedočenja Ilić je na govornici stajao na štakama, a ispričao je da su 4. maja povrijeđene Anđela Stevanović i Andrijana Mitrović pozvale da ih odveze do Dubone gdje su se družili, a on je otišao do spomenika u Malo Orašje gdje je ubrzo ranjen.

Jak bol i krv

"Kada sam čuo da su se vrata od kola zatvorila pokušao sam da ustanem, ali osjetio sam jak bol i vidio sam da krvarim. Telefonom sam pozvao oca i rekao mu šta se desilo, a ubrzo sam čuo oca Nikole Milića kako ga traži. Ubrzo su stigli moj otac i stric. Pitao sam strica da li ima sok ili vodu u autu, uzeo sam malo soka, dao sam ga i Nemanji Stevanoviću. Sa ocem i majkom sam otišao u smederevsku bolnicu gdje mi je sanirana rana, a potom sam transportovan u bolnicu "Dragiša Mišović" u Beogradu. Želim da dodam da Uroša Blažića poznajem samo iz viđenja", ispričao je Nemanja dok su ga majke žrtava slušale u suzama, ponovo proživljavajući noć kada su ostale bez najmilijih.

Svjedok Nikola Đorđević, rijaliti zvijezda i bivši dečko pjevačice Sanje Vučić koji je promijenio svoje ime u Viktor, rekao je juče da ostaje pri svemu što je rekao na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu tokom istrage. Tužiteljka Olivera Milojević imala je niz pitanja vezanih za steroide koje je koristio Blažić, a pitala je Đorđevića i da li pucao iz Blažićevih pišolja.

"Znao sam da Uroš ima pištolj, rekao mi je da je to od njegovog oca. Pucao sam iz tog pištolja u svinju, a iz startnog pištolja u džak u podrumu. Uroš mi je rekao da taj pištolj nije kako treba", rekao je svedok.

Potom su uslijedila pitanja vezana za Vocap grupu u kojoj je prije masakra došlo do svađe, a koji je inače, tokom odbrane pomenuo i sam okrivljeni.

"Vidio sam da je stvar ozbiljna, zato sam zvao tu djevojku koja se svađala sa Urošem i rekao joj: 'Nemoj da se svađaš sa njim, on je dečko sa sela, nema on taj žargon da se svađa.' Ona mi je zatim rekla da će se on izvinjavati iz Urgentnog, što sam i rekao u prethodnom iskazu. Htio sam da kažem da je Uroš trenirao i da je koristio steroide, ali se ne sjećam da li je to radio ispred mene", rekao je Đorđević dok se sve vrijeme klatio i namještao za govornicom.

Napeta atmosfera

I na na jučerašnjem ročštu atmosfera u sudnici je bila napeta. Porodice ožalošćenih opet nisu dobile odgovore koje su tražili, pa su tužno, bijesno i nezadovoljno komentarisali iz publike koja je odvojena staklom od boksa u kom se nalaze okrivljeni.

"Optuženi Blažić se, navodno, u nekoliko navrata tokom suđenja nasmijao. Kada je na došao red na Nikolu Đorđevića da svjedoči, on je došao u dio sudnice gdje se nalaze sudsko vijeće, tužioci i advokati, a zatim se okrenuo ka boksu u kom je sjedio okrivljeni Blažić, koji je njegov dugogodišnji prijatelj, i nasmijao se. Đordević se sve vrijeme klatio dok je davao iskaz, a kad je završio sa svjedočenjem opet se okrenuo ka optuženom. Blažić se nasmijao i kad je vidio drugog svjedoka, Nikolu Mijačića, koji je njegov prijatelj iz djetinjstva! Takvo Blažićevo ponašanja je opet povrijedilo porodice žrtava koje su bile u neposrednoj blizi", kaže sagovornik Kurira koji je tokom suđenja bio u publici.

Suđenje Urošu i Radiši Blažiću nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu, gdje se očekuje da budu saslušani preostali svjedoci.