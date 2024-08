Milomir Mijailović je preživio masakr kod Mladenovca i opisao je kako se sve odvijalo kobnog dana.

Suđenje Urošu i Radiši Blažiću za masakr kod Mladenovca je počelo. Oštećeni Nemanja Ilić koji je trebalo da svjedoči danas to neće moći s obzirom da mu je u jutarnjim časovima pozlilo i da su ga ljekari Hitne pomoći hospitalizovali.

Za govornicu je izašao oštećeni Milomir Mijailović koji je u boksu gdje se nalazi sudsko vijeće i advokati u crnini.

Oštećeni je rekao da ostaje pri svemu što sam rekao, ali da želi da odgovori na prozivke Uroša Blažiča da se s njim posvađao zbog svađe oko saobraćaja.

Milomir Mijailović: Išao sam autom, Uroš mi je presjekao put motorom, stisnuo sam sirenu i otišao u drugu prodavnicu. Stigao me je motorom i rekao "zašto ti tjeraš kola na mene", a ja njemu zašto ti tjeraš motor na kola", zatim mi je rekao "raspravićemo mi to". Tada je rekao šta ja imam protiv njega?! Pa šta bi ja imao protiv njega, to je obična prepirka u saobraćaju. Zamislite da ja idem za svakim ko meni svirne u saobraćaju da ga jurim ulicama. To je za mene bilo nebitno, a on se toga sjetio, a nije se sjetio kako sam ga hranio kad je bio mali, kada ga je baba dovodila kod mene kući.

Tužilac Ivan Konatar pitao je svjedoka da li je viđao okrivljenog Uroša Blažića.

Milomir Mijailović: Stao je kolima ispred moje kapije, radili smo do kasno kapiju, jer majstori nisu mogli sjutra da dođu da rade, pa smo žurili da završimo tog dana.Uroš je izašao iz kola, sva sreća pa sam prethodno uveo unuka u kuću. Majstor je brusio, bio je sagnut kod ograde, a ja sam bio malo dalje od puta. Krenuo sam ka kapiji. Pucao je na mene, ispalio je osam metaka na mene. Pucao je iz pištolja, krenuo je da menja šaržer, prošao mi je metak kroz ruku. Pao sam dolje, mislio je da sam mrtav, a Jovica Stevanović koji je pogođen je mnogo kukao i zato se vratio da puca još jednom na njega. Pucao je na nas, a znao je da mi kaže kao mali: "Deda Mile spremi mi nešto da jedem." Nikada nisam bio u sukobu sa nekim od njih. Slušaj Uroše, tvojih 9 metaka sam progutao i sačekaću te iako imam 67 godina i ti tada nećeš preživjeti.