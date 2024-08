Šok snimak ubice iz Mladenovca sa Deniz Dejm: Moli ga da izbriše njen eksplicitni snimak i spominje policiju

Na mrežama se ponovo dijeli snimak učesnice "Zadruge" i Uroša Blažića.

Izvor: Kurir/Ana Paunković, Kurir/Nenad Kostić

Od kako je počelo suđenje Urošu Blažiću, na mrežama se ponovo pojavio snimak koji je nastao još prije nekoliko mjeseci u stanu rijaliti učesnice Deniz Dejm.

Već je poznato da se ubica iz Mladenovca u prošlosti družio sa nekim rijaliti učesnicima poput Nikole Đorđevića i Filipa Cara, no snimak sa Deniz mnogi sada gledaju na potpuno drugačiji način.

Ona se snimala dok ga moli da obriše njen eksplicitni video, na šta se Uroš samo smijao.

Ja Deniz Dejm ne želim da ovaj čovjek ima moj goli snimak, tako da sad ću pozvati da to obriše - rekla je Deniz.

Koga ćeš da zoveš - pitao je Uroš.

Tebe. Ako nećeš... - rekla je ona.

Sa kim pričaš ti - upitao je Uroš B.

Vidjeću, možda sa policijom. Hajde, daj mi telefon i skini moj snimak - naredila mu je bivša zadrugarka.

Izvor: Hype TV / youtube

Ljubavi, pusti me da napunim telefon - odgovorio joj je on.

Daj da skidam svoj snimak. To je bilo privatno, nisam željela da me iko snima - objasnila je ona.

Pusti me na miru, nemoj da me maltretiraš - odbrusio joj je Uroš.

Deniz je potom snimila Uroša dok spava u sobi, vidno iznervirana što ne može da ga izbaci iz stana, o čemu je kasnije i govorila za medije.

S obzirom da se spekulisalo se da su ona i Uroš u vezi, bila je primorana da se oglasi i demantuje navode, kada je i objasnila šta se događalo u stanu.

Sve što sam snimila sa Urošem izašlo je u medijima, ne znam ko je poslao. Možda Uroš ima još neke snimke, vjerovatno... Ne znam kakve. Bio je kod mene kada se to sve izdešavalo, naravno ja to nisam shvatila do danas kada ste mi vi novinari rekli da je to ta osoba. Ja sam šokirana. Sjećam se da sam ga jedva izbacila iz stana, to je vrlo čudno da neko neće da vam izađe iz stana, znate. Nije se ponašao agresivno tada prema meni, ali svi smo bili pijani, a sad kad razmišljam unazad moglo se nešto i meni desiti tad. Ja sam srećna da sam živa pošto mi to nije prvi susret sa ubicom, sa osobom koja se kasnije ispostavila da je ubica - rekla je Deniz.

Hoću da kažem da nije tačno da sam bila s njim u vezi sa Urošem, iako sam čula da se on hvalio da je bio sa mnom - zaključuje manekenka.