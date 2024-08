Ana Ličnik je nestala krajem marta, a u autobusu su nađene njene lične stvari.

Ana Ličnik (34) nestala je 24. marta nakon što je poslednji put viđena u autobusu broj 23 na Vidikovcu. Ona je izašla iz autobusa i od tada joj se gubi svaki trag. U autobusu je, namerno ili slučajno, ostavila torbu u kojoj se nalazio dokument sa brojem telefona njenog bivšeg supruga.

Njen bivši partner Ivan Janjić izjavio je ranije da nema nikakve novosti o njenom slučaju, što ga, navodi, duboko uznemirava. "Mislim da bi istraga trebalo da ide u smjeru mogućeg ubistva. Aninoj majci je 18. avgusta godišnjica smrti, ukoliko je živa obići će majkin grob jer nije bilo godišnjice a da ne ode. Ja ću je čekati tog dana i nadati se da će doći" - rekao je Anin bivši muž.

Poslednji susret

Prema njegovim riječima, poslednji put kada su se vidjeli Ana je izgledala potpuno normalno, te da ništa nije ukazivalo na to da ona ima neki problem. "Poslednji put sam je video 15. marta na Zvezdari, gdje smo se sastali da rešimo neke administrativne stvari u vezi sa kablovskim operaterom. Tada je izgledala potpuno normalno. Ništa nije ukazivalo na to da Ana ima neki problem. Sledećeg dana mi je poslala poruku i to je bila poslednja komunikacija između nas", ispričao je tada Anin bivši suprug.

Anina torba pronađena u autobusu

Devet dana kasnije Ivana je pozvao izvesni Zlatko koji mu je rekao da je pronašao Aninu torbu sa dokumentima i telefonom u autobusu na liniji 23. "Kontaktirao me je izvjesni Zlatko 24. marta i rekao mi da je pronašao Anine stvari. Tu je bila knjižica sa njenim dokumentima, lična karta, vozačka dozvola i telefon. Ja sam prihvatio te stvari, očekujući da će se Ana javiti na svoj telefon. Međutim, to se nije desilo. Znao sam šifru njenog telefona, skinuo sam je i počeo sam da zovem ljude iz njenog imenika. Međutim, niko mi nije dao informaciju gde bi ona mogla da bude. To mi je bilo sumnjivo. Dan posle sam otišao u policijsku stanicu. Tamo su mi rekli da sačekam još par dana, možda se ona javi. Kako se nije javila, otišao sam da prijavim njen nestanak", ispričao je Janjić.

Iako je pokušao da kontaktira ljude iz njenog imenika, nijedna informacija nije ga odvela do nje. On je, na kraju, 27. aprila, prijavio njen nestanak policiji kada je shvatio da se Ana ne javlja.

Misteriozne poruke u telefonu

Ivan je otključao njen telefon i pronašao poruke koje su ga iznenadile, ali detalje nije želieo da iznosi u javnost, osim toga da je u porukama shvatio da je tražila posao. "Iznenadile su me poruke koje sam našao u njenom telefonu, ali ne bih o tome govorio. Sa njom sam bio u braku 12 godina, ali nismo bili venčani, a razišli smo se u julu prošle godine. Nismo imali djecu. Ona je radila po kladionicama i marketima, a vidio sam u njenom telefonu, kada je nestala, da je tražila posao. Rastali smo se u ljeto prošle godine, a ona je otišla da živi u svoj stan na Kanarevom brdu", priča Anin bivši suprug Ivan.

Neposredno prije nestanka, prema tvrdnjama njenog muža, Ana je prodala stan, novac dala nepoznatom muškarcu koji joj nije vratio. Iz tog razloga postojala je sumnja da je Ana bila žrtva ucjene i potencijalna meta. "Ona je prodala stan i dala je novac nekom muškarcu, koji joj nije vratio. Sumnjam da se u nešto upetljala, pa da nije isključeno da je vrlo moguće neko ubio zbog novca. U momentu nestanka mislim da je imala ljubavnu vezu. Zasad je niko nije vidio, niti ima bilo kakvih informacija o njoj, niti osumnjičenih. U policiji mi samo kažu da u interesu istrage ne daju nikakve informacije, a ja sam saslušan nekoliko puta. Iako sam ja prijavio njen nestanak, čak ni meni ne daju bilo kakve informacije. Mada, sve je moguće. Da je neko ubio ili se ona ubila kada je ostala sama i bez para", rekao je ranije Anin bivši suprug.

Na trenutak vratila se nada da je Ana živa. Njenog bivšeg supruga pozvao je izvjesni Dušan i rekao da je video Anu iza TC "Delta City". Međutim, informacije ipak nisu bile istinite. "Javio mi se izvesni Dušan i rekao da misli da je video Anu iza TC "Delta City". Obavestio sam policiju koja je pregledala kamere i utvrdili su da to nije ona", rekao je Ivan.

On je tada rekao da se za sada zna samo da Ana nije prešla granicu.

Ana nije imala porodicu, što je još više budilo strah da joj se nešto dogodilo, jer nije imala kod koga da ode.

"Ana nema porodicu, ne znam gde bi mogla da bude. Strahujem da se dogodilo nešto loše, možda je čak izvršila i samoubistvo. Molim se da nisam u pravu i da je sve u redu s njom", rekao je ranije njen bivši muž.