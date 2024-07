Krv koja je pronađena u službenom vozilu JKP Vodovod Bor pripada jednom od dvojice osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Nakon što je GPS vještačenje otkrilo kretanje osumnjičenih na dan nestanka djevojčice Danke Ilić (2), sada je otkriveno i kome pripada krv koja je pronađena u službenom vozilu JKP Vodovod Bor u kojem su bili osumnjičeni za ubistvo Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50). Ovu informaciju je za "Kurir" potvrdio advokat Milinko Jovanović, branilac optuženog Radoslava Dragijevića (73) iz sela Zlot koji je osumnjičen da je pomagao sinu da sakrije tijelo djevojčice.

"Veliki broj vještačenja je odrađen, najprije one analize koje bi bile od velike koristi da se ovaj slučaj privede kraju. Međutim, ne postoje nikakva poklapanja, DNK djevojčice nije nađen u vozilu kojim su je navodno udarili, a krv koja je nađena, pripada jednom od osumnjičenih. Zasad nema pomaka, čekaju se dalji koraci tužilaštva, s obzirom na to da su obojica uhapšenih povukli priznanje da su ubili djevojčicu i da nema adekvatnih dokaza, kao ni svjedoka. Ukoliko tužilaštvo u tom roku ne podigne optužnicu, osumnjičeni se mogu naći na slobodi, međutim, zbog kompleksnosti slučaja, pretpostavljam da do toga neće doći", objasnio je Jovanović.

Dodao je da istraga trenutno stoji u mjestu. Tužilaštvo ima rok još malo više od dva mjeseca kako bi podiglo optužnicu s obzirom na to da je zakonski rok za podizanje optužnice šest mjeseci.

Pogledajte fotografije potrage za Dankom Ilić

Vidi opis Otkriveno čija je krv nađena u autu kojim je udarena Danka Ilić: Poznati rezultati vještačenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MUP Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MUP Br. slika: 16 16 / 16

Da podsjetimo, djevojčica Danka Ilić (2) nestala je u utorak 26. marta u 13:45 časova u mjestu Banjsko Polje kod Bora. Prema informacijama iz istrage, ona je ubijena u 13:52 kada je na nju naletjelo službeno vozilo JKP Vodovod Bor u kojem su bili Srđan Janković i Dejan Dragijević. Kako se sumnja, oni su spakovali dijete u automobil i odnijeli ga na deponiju. Tijelo i dalje nije pronađeno.