Nakon što je Dejan Dragijević u tužilaštvu negirao zločin, koji je tri mjeseca ranije priznao, njegov tata Radoslav unio je dodatnu pometnju.

Izvor: Kurir

Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića (50) iz sela Zlot koji je prekjuče u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru negirao da je 26. marta u Banjskom Polju, ubio Danku Ilić (2) iz Bora, rekao je za Kurir da je njegovom sinu sve smješteno!

Stariji Dragijević je za Kurir izjavio da je Dejanu i njegovom kolegi iz JKP "Vodovod", Srđanu Jankoviću (50), takođe osumnjičenom za zločin u Banjskom Polju, sve namjestio bivši direktor, Goran Pavić.

Izvor: Printscreen

"Pare svašta učine"

Čuo sam da je moj sin rekao da nikada nije vidio djevojčicu, i naravno da je nije vidio, nije je ni pipnuo, a to što je prvo priznao da je ubio, sve mu je to namjestio bivši direktor. Sve kolege to znaju i pričaju tako, pare svašta mogu da učine da vam ja kažem - rekao je Radoslav Dragijevic za Kurir, ali nije znao da objasni na koji konkretno način je bivši direktor smjestio njegovom sinu, kao ni koji je motiv imao da to uradi.

Goran Pavić, bivši direktor borskog "Vodovoda", prokomentarisao je za Kurir optužbe Radoslava Dragijevića.

Ljudi svašta pričaju, ali to su nebuloze i naravno da nije tačno. Ja sam bio na funkciji direktora tog preduzeća i Dragijevića i Jankovića nisam viđao često, ali znao sam ih kao normalne ljude. Njima su davali naređenja njihovi šefovi i ja sa tim nemam ništa, ali ostavku sam podnio iz moralnih razloga, jer sam tako mislio da treba u tom trenutku - rekao je Pavić odgovarajući na optužbe koje su upućene na njegov račun.

Izvor: Facebook

Podsjetimo, Pavić je dao ostavku u aprilu nakon što je policija uhapsila Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mjesto direktora JKP "Vodovod" Bor s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo djeteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena, službenim vozilom u toku obavljanja radnog zadatka - rekao je ranije Pavić, a kako saznajemo, on i dalje radi u istoj firmi, samo nema funkciju direktora.

Saslušan kao svjedok

Pavić je u istrazi koja se vodi protiv radnika "Vodovoda" saslušan kao svjedok, a u zaječarskom Višem javnom tužilaštvu je govorio o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju u Banjsko Polje kobnog dana, zatim kada su se vratili, ko ih je od kolega vidjeo, šta su pričali sa kolegama i da li on nešto o tome zna.

Takođe, pitan je i o svemu što je vezano za njihovo kretanje i narednih dana, do hapšenja 4. aprila, odnosno da li su koristili službeno vozilo u tom periodu, da li su eventualno bez prijave uzimali vozilo - podsjeća naš izvor i dodaje da se još uvijek čekaju rezultati vještačenja GPS uređaja iz "fiat pande" za period nakon navodno izvršenog zločina.

Inače, u borskim krajevima već mjesecima kruže priče o nestanku, pa i ubistvu dvogodišnje Danke, najpre zbog toga što misteriju produbljuje činjenica da za sada materijalnih dokaza protiv uhapšenih nema, kao ni tijela djevojčice.