Izvor: MONDO/Sandra Krstanovic

U Tužilaštvu će danas biti saslušana A. R. (32), majka učenika škole OŠ "Jovan Dučić" koja je, kako se sumnja, u novobeogradskoj osnovnoj školi vrijeđala, prijetila i udarala više puta nastavnicu biologije te škole.

Osumnjičenoj A.R. je juče određeno zadržavanje zbog sumnje da je izvršila krivična djela zlostavljanje i mučenje i ugrožavanje sigurnosti.

Ona je, kako se sumnja, prekjuče u učionici Osnovne škole "Jovan Dučić" u Novom Beogradu, nezadovoljna zaključnom ocjenom svog djeteta, verbalno i fizički napala nastavnicu ove škole.

Nastavnici su u KBC Zemun konstatovane višestruke lake tjelesne povrede.

Advokat Tamara Radojčić kaže za Kurir da u slučaju učiteljice iz OŠ "Jovan Dučić" tužilaštvo smatra da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 KZ i krivično delo zlostavljanje i mučenje iz člana 137 KZ.

"Za krivično djelo zlostavljanje i mučenje zaprećena je kazna zatvora, za osnovni oblik, do godinu dana. Za teži oblik ovog djela je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Kada je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti zaprijećena je za osnovni oblik novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Za teži oblik, ako je došlo do uznemirenja javnosti ili druge teže posljedice - kazna je od tri mjeseca do tri godine. A u principu slučaj je ozbiljan i došlo je do uznemirenja javnosti".