Šokantna odbrana oca žene koja je brutalno pretukla nastavnicu!

Izvor: Kurir/ Screenshot/ Facebook

Majka dječaka koji ide u OŠ "Jovan Dučić" u Beogradu uhapšena je zbog sumnji da je zlostavljala i mučila nastavnicu biologije, a ovaj slučaj je duboko potresao javnost!

Međutim, uprkos tome, otac uhapšene za Kurir brani svoju ćerku tvrdeći da je nevina, te da je cio slučaj "namjestila" nastavnica.

Sve je namješteno od strane te isfrustrirane žene. Sve su to nasumične, proizvoljne informacije koje sada možemo čuti i sve je netačno. Nikakvih svjedoka nije bilo - kaže otac za Kurir koji je inače poznati biznismen i sportski radnik.

Na pitanje kako zna šta se dogodilo, on kaže da se čuo sa ćerkom i "da zna da to nije ništa istina i da je ta žena sve izmislila".

- Kada se to sve desilo, došla su dva policajca i vidjela da ništa nije bilo, da je to bio verbalni duel. Mali je imao iz biologije dvije trojke i četvorku i trebala mu je trojka da bi bio odiličan, a nastavnica mu je, ničim izazvana, dala dvojku. To je bio njen subjektivni osjećaj... I kada je ćerka tražila da idu kod direktora, nastavnica je prvo rekla da hoće, a onda, kada je ćerka izašla u hodnik, ova je rekla da neće da ide. Ćerka se vratila nazad i onda su se tu verbalno posvađale. Mislim da je bilo neko grebanje po rukama i da je ćerka tu prošla gore od nastavnice - daje svoju verziju događaja koji je duboko uznemirio javnost.

Onda su došli policajci, vidjeli da nije ništa i rekli mojoj ćerki da ide kući. Kada se digla medijska hajka, došao je neki školski policajac koji je nastavnicu naučio šta treba da uradi, da zove hitnu pomoć... Žena je otišla u apoteku i kupila kragnu i stavila oko vrata - šokantno je objašnjenje oca.

Negira da je njegova ćerka fizički napala nastavnicu, vukla je za kosu, bacila na pod i udarala glavom o pod.

Sve izmišlja žena. Nije joj ništa. Kako može ona...kad nije bilo svjedoka. Niko nije vidio. One su bile same u učionici. I sada se ova baca na pod, kao: "Ova me ubi"...

Na pitanje zašto bi nastavnica to iscenirala, on kaže da vjerovatno želi da traži odštetu.

Vjerovatno ima neku ideju da joj neko nešto plati. Ali, to se neće desiti. Jurićemo je svim legalnim metodama do kraja, da prizna šta se desilo. Ona je ljuta na moju ćerku i zbog toga što ju je dva puta prijavila direktoru škole i psihologu jer dva puta nije htjela dijete da pusti u toalet pa se uneredilo - navodi otac.

Podsjetimo, majka učenika koja je napala nastavnicu biologije u OŠ "Jovan Dučić" i ranije je bila poznata u školi po incidentnom ponašanju.

Ona je i ranije pravila razne incidente, svi smo znali za to... Bivša je sportistkinja i potiče iz porodice poznatog biznismena i sportskog radnika - priča za Kurir jedan od roditelja čije dete ide u ovu školu.

Ovaj slučaj, kako nezvanično saznajemo, vodi Treće osnovno javno tužilaštvo i rad je u toku.

Podsjetimo, nastavnicu biologije u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" na Novom Beogradu napala je i teško povredila majka učenika ove škole.

Do napada je došlo u popodnevnim satima, a nastavnica je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Majka je došla na otvorena vrata i pitala nastavnicu biologije zašto je njenom sinu zaključena dvojka, a ima prosjek za trojku. Pritom, nije znala da se sabira i ocjena iz prvog polugodišta - ispričala je za Blic učiteljica u OŠ "Jovan Dučić" koja je u pratnji povrijeđene koleginice otišla u bolnicu.

Kaže da je nastavnica biologije da bi rešila nesuglasice pozvala majku u kabinet. Ali, umjesto rešenja, došlo je do užasnog nasilja.

Govorila joj je užasne stvari "Ne znaš ti k*čko ko sam ja, j***** ti mater" - kaže učiteljica.

Onda je zaprijetila da će da ide kod direktorke što je nastavnica biologije podržala. Međutim, iznenada se vratila. Sa vrata je, kaže počupala za kosu, oborila na pod i lupala glavom o pod.

"Pobiću ti porodicu"

Nećeš nigdje više raditi, nećeš raditi u ovoj školi, zapamtićeš me, ne znaš ti ko sam ja. Pobiću ti porodicu - vikala je.

Pošto je bio odmor, pozive u pomoć napadnute nastavnice niko nije čuo, pa je besna majka nastavila da se iživljava i govori: ”Niko te ne čuje, ubiću te”.

Tek tada je nastavnica uspjela da se otrgne, jurila je do policajca, ali on nije bio tu.

Zaposleni su zatim pozvali policiju koja je došla i uzela izjavu.

Majka koja je napala nastavnicu je pred policijom priznala da je završila kurs borilačkih vještina - kaže sagovornica.