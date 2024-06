Osumnjičeni za ubistvo Danke tri puta je mijenjao svoju odbranu.

Srđan Janković (50), osumnjičen za ubistvo Danke Ilić (2) iz Bora, promijenio je čak tri odbrane otkako je uhapšen 4. aprila zajedno sa Dejanom Dragijevićem (50), svojim kolegom iz JKP "Vodovod". Zbog čega je osumnjičeni mijenjao svoje iskaze zna samo on, a stručnjaci ističu da je sada izuzetno težak posao pred tužilaštvom.

"Pošto je Janković uhapšen 4. aprila on je u policiji priznao da je vozio službeni automobil "fijat panda" i da je njime oborio djevojčicu. Njegova priča se poklopila sa pričom njegovog kolege, osumnjičenog Dejana Dragijevića, koji je bio suvozač i koji je priznao i da je posle udarca on lično unio dijete u auto i zadavio ga. Međutim, 48 sati kasnije, na salušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, Janković je odlučio da iskoristi svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno branio se ćutanjem. Dragijević je i u tužilaštvu priznao zločin", objašnjava izvor i dodaje da je dodatnu zabunu u čitav slučaj unio Jankovićev zahtev da pred tužilaštvom iznese detaljnu odbranu.

"On je prošle nedelje u tužilaštvu tri sata iznosio odbranu, ali je njegova priča sada potpuno drugačija od prvobitne. Sada je porekao sve, rekao da djevojčicu nikada nije ni vidio, pa samim tim ni da je nije udario autom, da je Dejan nije davio i da tijelo nisu bacili na deponiju", podsjeća izvor.

On objašnjava da ne treba da čudi što je Janković baš sad odlučio da promjieni iskaz.

"On je procijenio situaciju i procijenio da mu je dobar trenutak da sad negira sve i baci dodatni veo misterije na slučaj. Tijelo djevojčice nije pronađeno do danas, svjedoci koji su govorili u tužilaštvu nemaju saznanja o zločinu, dio DNK vještačenja pokazao je da u kolima nema djevojčicinih bioloških tragova. Tako da ovo je taktički potez odbrane, koji uopšte ne treba da čudi", kaže izvor i dodaje da se sada postavlja pitanje šta Janković time hoće da postigne.

"Neuropsihijatrijsko vještačenje je pokazalo da je on uračunljiva osoba i da ne boluje od duševnih bolesti i poremećaja. Tako da on je vrlo svjestan situacije u kojoj se nalazi. Na istražiteljima je sada da utvrde da li je on lagao u prvoj izjavi kada je priznao krivično delo ili laže sada kada ga ne priznaje", kaže nam izvor.

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Miodrag Canović, koje vodi istragu o ubistvu u Banjskom polju kod Bora, oglasio se nedavno rekavši "da su izjava koju je Janković ranije dao u policiji i izjava koju je sada dao pred tužilaštvom pred zakonom jednake težine".

"Činjenica je da će Viši sud biti taj koji će izabrati hoće li uzeti izjavu koju je dao u policiji ili onu koju je dao u tužilaštvu, jer ćemo mi obije njegove izjave uz optužnicu dostaviti sudu", rekao je Canović.

Kriminolog Ratomir Antonović objasnio je zašto je Janković dva mjeseca čekao da iznese odbranu i šta znači uopšte njegova promjena u iskazu, šta je sa materijalnim dokazima, ali i da li je za podizanje optužnice dovoljno priznanje jednog osumnjičenog.

"On je posle dva mjeseca negirao da je počinio ovo krivično djelo, a sve ovo vrijeme se branio ćutanjem, pretpostavljam da je čekao da vidi kako će istraga napredovati, odnosno da li će se naći neki trag koji će ukazati na to gdje se nalazi dijete i na koji način je dijete izgubilo život, ali kada je vidio da tih tragova nema, onda je odlučio da iznese ovakvu odbranu, stoga mislim da je ovo čista taktika, tačnije način da se izbjegne odgovornost", rekao je Antonović i dodao da se radi o taktici koju Janković zajedno sa braniocem sprovodi u djelo, s obzirom na to da se za ovakvo delo terete pravno neuki ljudi, odnosno radnici Vodovoda.

Kako je objasnio kriminolog, niz pitanja su još uvjek bez odgovora, međutim, sve je više i nelogičnosti u ovom slučaju, stoga sve ukazuje na to da Janković vjerovatno nije bio spreman da otpočetka govori istinu.

"Ukoliko već nije htio da prizna, zašto je prvobitno priznao, pa ćutao? Sve ukazuje na to da je htio da taktizira i nađe način kako da izigra istragu, ipak optužnica mora biti napisana na osnovu dokaza, a u ovom slučaju, osim priznanja jednog osumnjičenog, nema ničega relevantnog da na osnovu toga kažemo da se optužba može na tome bazirati. Tužilaštvo ima izuzetno težak zadatak", zaključio je Antonović.

Dvogodišnja djevojčica, podsjetimo, nestala je 26. marta ispred pojate u Banjskom polju, koja je inače u vlasništvu porodice Dankine majke. Tog kobnog dana, Ivana Ilić je sa djecom došla u Banjsko polje kako bi se, prema njenim riječima, djeca igrala u dvorištu ispred pojate u kojoj niko godinama nije živio. Međutim, nakon danonoćne potrage za djetetom, isplivala je jeziva vijest da se nažalost radi o ubistvo. Za ovaj zločin, osumnjičeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici JKP "Vodovod" u Boru, s tim da je Dragijević nakon hapšenja priznao djelo, a Srđan se sve ovo vreme branio ćutanjem.

Dragijević je inače, tokom prizanja otkrio i da su mu u sakrivanju djevojčicinog tijela pomogli otac Radoslav i sada već pokojni brat Dalibor, koji je, podsjetimo, preminuo u Policijskoj upravi Bor. Radoslav Dragijević (73) uhapšen je 6. aprila, a iz pritvora je izašao na slobodu 29. maja nakon što mu je istekao dvomjesečni pritvor u kom je bio zbog krivičnog djela Pomoć izvršiocu nakon učinjenog krivičnog djela Teško ubistvo.