Za dokazivanje sumnje koju imaju, tužilaštvo i policija imaju rok 6 mjeseci od hapšenja, u ovom slučaju nešto više od naredna 3 mjeseca, inače će osumnjičeni biti pušteni da se brane sa slobode.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Rina/Facebook/Printscreen

Od male Danke Ilić (2) koja je 26. marta nestala u Banjskom polju, već dva i po mjeseca nema ni traga ni glasa. Policija je prečešljala svaki pedalj ovoga kraja. Urađena su vještačenja predmeta uzetih iz automobila kojim je udarena djevojčica kao i predmeti iz porodične kuće Dejana Dragijevića iz Zlota, osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić, međutim za sada nijedno vještačenje nije ukazalo na DNK djevojčice. Dok se vještačenja čekaju, Tužilaštvo saslušava svjedoke, a još 3 i po mjeseca ostalo je do odluke o podizanju optužnice - u suprotnom osumnjičeni za zločin biće pušteni da se brane sa slobode.

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta oko 13.22 sati iz dvorišta porodičnog imanja u Banjskom polju. Potraga za njom od tog dana ne jenjava, a policija i tužilaštvo sve vrijeme pokušavaju da nađu dokaze i potvrde svoje sumnje da su djevojčicu ubila dvojica muškaraca Srđan Janković i Dejan Dragijević.

Dok je jedan od njih, Dejan Dragijević, priznao zločin i do detalja opisao kako su ubili nesrećnu djevojčicu, Srđan Janković je do utorka ćutao, a onda sve negirao. Za dokazivanje sumnje koju imaju, tužilaštvo i policija imaju rok 6 mjeseci od hapšenja, u ovom slučaju nešto više od naredna 3 mjeseca, inače će osumnjičeni biti pušteni da se brane sa slobode.

To znači da u ovom zakonskom roku, koliko je predviđeno da osumnjičeni najduže mogu da budu u pritvoru, a da optužnica nije podignuta, moraju da se prikupe dokazi koji će ukazivati na krivicu osumnjičenih. Među njima su, DNK vještačenja, GPS vještačenja, svjedočenja ljudi koji imaju posredna i neposredna saznanja o tome kako su se osumnjičeni ponašali poslije zločina.

Za sada, ovo su ključni dokazi za smrt djevojčice:

Posljednja slika Danke Ilić

Bivši ministar policije Bratislav Gašić saopštio je ranije da je Danku Ilić i njenog brata majka dovela u Banjsko polje u 13.10 sati. Djeca su se igrala u dvorištu porodične pojate, a Ivana ih je slikala. Poslednju sliku djece je poslala mužu Milošu Iliću u 13.22 sati. Dankin ujak Stefan Dragomirović rekao je da je njegova sestra snimila tu sliku tačno u 13.20 sati.

Prema iskazu jednog od osumnjičenih za ubistvo, njih dvojica su tog utorka bili na radnom zadatku u Banjskom polju, gdje je trebalo da provere šaht u Ozrenskoj ulici. Stigli su u 13.20 sati. Poslije slanja poslednje fotografije, nešto malo poslije 13.22 časova, Dankina majka je otišla do automobila po vodu jer joj je sin ožednio. Kada se vratila, Danke nije bilo.

Pošto nije uspjevala da nađe Danku, njena majka je u tačno 13.41 sati pozvala muža, a u 13.45 i policiju. Bivši ministar policije Gašić je izjavio da je negdje "u periodu od 13.45 do 13.52 sati Danka izašla iz dvorišta i kretala se asfaltom", i da su to potvrdila dva očevica.

Kamera snimila "fijat pandu", GPS otkrio kretanje

MUP je nakon otkrića da je djevojčica ubijena objavio prvu fotografiju "fijata pande", kojim su osumnjičeni, navodno, udarili Danku. Kako se vidi na fotografiji, ona je zabilježena 26. marta, na dan kada je Danka Ilić nestala, u 13.35 časova i 35 sekundi u Ulici Radomira Putnika.

Vrijeme kada je snimljen "fijat panda" poklapa se sa podatkom da je Dankina majka oko 13.50 sati, tražeći ćerkicu, vidjela bijeli auto i muškarca koji stoji pored njega. Tokom istrage se ispostavilo da je riječ o "fijat pandi" u kojem su bili osumnjičeni.

"Vozilo u kome su bili osumnjičeni je ispred kapije bilo dva i po minuta, a prema izjavi osumnjičenih, tu su stali zbog potrebe za toaletom. Kada su krenuli udarili su djevojčicu na nekih 30 do 40 metara od mjesta zaustavljanja", rekao je Gašić.

Jer, oko 14 sati osumnjičeni Janković i Dragojević su se kretali u "fijat pandi" Starobanjskim putem i ubrzo stigli do divlje deponije, gde su izbacili tijelo Danke Ilić s desne strane puta. Kod deponije su se zadržali minut i 40 sekundi, posle čega su se vratili u firmu.

Psihijatrijsko vještačenje

Dejan Dragijević i Srđan Janković koji su osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić su u aprilu bili upućeni na psihijatrijsko vještačenje u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, a nakon što je vještačenje završeno oni su vraćeni iz Beograda. Ovo vještačenje ukazalo je na to da su osumnjičeni bili uračunljivi u vrijeme izvršenja krivičnog djela koje im se stavlja na teret.

Svedok do detalja opisao šta je vidio kobnog dana kod deponije

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru saslušani su i svjedoci koji imaju neposredna saznanja o zločinu. Među njima je i muškarac koji je kobnog dana vidio osumnjičene.

"Poslednji put sam vidio osumnjičene Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, osumnjičene za ubistvo djevojčice, kolima JP ,"Vodovod" nadomak deponije, na Starobanjskom putu, ali sa suprotne strane kada se dolazi iz Bora. Bilo je to 26. marta oko 14,45 minuta. Krenuo sam iz Doma zdravlja kod majke svoje supruge, koja na tom potezu ima vikendicu. Vidio sam automobil, ne mogu se sjetiti koje je marke bio, pored koga je stajao Srđan Janković, dok je Dejan Dragijević već sišao djelom niz liticu pune smeća i otpada. Uredno sam mu se javio, međutim Srđan Janković je djelovao zbunjeno i kao da nije htio da mi se javi niti da me pogleda. Tada nisam znao šta se dogodilo. Bilo mi je to neobična reakcija, ali nisam tada razmišljao zašto je to tako. Da je djevojčica nestala saznalo se kasnije. Odmah sam se obratio policiji i ispričao sve što sam vidio. Pretpostavljam da su nešto tu već uradili, jer sam se kasnije stalno pitao šta će njih dvojica baš tu kod te deponije u to vrijeme", ispričao je ranije Boranin, a prenio Informer.

Čekaju se rezultati DNK

Više javno tužilaštvo u Zaječaru dobilo je rezultate DNK veštačenja koji su pokazali da u automobilu, za koji se pretpostavlja da su ga osumnjičeni koristili kada su udarili Danku Ilić, nisu pronađeni njeni biološki tragovi. Kako je istakao Miodrag Canović, tužilac Višeg javnog tužilaštva, pristigli rezultati predstavljaju samo jedan dio vještačenja, budući da se vještači veliki broj predmeta.

"Ovo je rezultat veštačenja delova stvari iz službenog automobila. Stiglo je samo prvih nekoliko izvještaja vještačenja koja je obavio Nacionalni centar za kriminalističku forenziku, a očekujemo i izvještaj vještačenja sa Biološkog fakulteta", rekao je Canović.