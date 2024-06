Pitanje koje sada stoji pred istražiteljima i javnošću je kako će biti utvrđeno ko od osumnjičenih govori istinu, i da li postoji i najmanja šansa da je mala Danka još živa.

U zaječarskom tužilaštvu, izjava Srđana Jankovića je poput dodatne niti koja je zapletena u slučaju nestanka dvogodišnje Danke Ilić. Ova izjava nije samo nova epizoda u ovom tragičnom događaju, već dodatno zakomplikuje već složenu slagalicu tragova i sumnji.

U emisiji "Uranak" na televiziiji K1, su razgovarali predsjednica Nacionalne asocijacije za borbu protiv nasilja, Maja Janković i advokat Viktor Gostiljac, čije reakcije i perspektive mogu osvjetliti ovu složenu situaciju.

Maja Janković

Maja Janković ističe da je nastala velika konfuzija u javnosti "Očekivali smo da nećemo doći do nekih ključnih dokaza i izjava koje će pomoći u cijelom ovom slučaju istrage. Sada smo tek naišli na jedan zid. Kada imate dvojicu osumnjičenih za potencijalno ubistvo, od kojih je jedan priznao gnusni čin pod kojim je izvršio zločin, a sa druge strane imate osobu koja je bio vozač vozila za koje se sumnja i za koje je priznato da je Danka njime udarena, a koja tvrdi da djevojčicu nikada nije vidjela u životu, to je jedan segment koji nas vodi u potpuno konfuzan pravac, koji nas čini još konfuznijim u odnosu na ova dva mjeseca. U ovom slučaju jedino mogu reći je da nemamo tijelo djevojčice, pored priznanja osumnjičenog da je ubio djevojčicu Danku Ilić. Samim tim, zaključno sa današnjim danom, možemo reći da tragamo za nestalim djetetom, Dankom Ilić. Sada tek imamo jednu jako veliku konfuznu situaciju".

Nedoumice "Ono što je jako važno u ovoj situaciji koju imamo i saznanja koja ima MUP i tužilaštvo. To su ključne stvari koje mogu pokrenuti istragu u pravom smjeru. Nama iz opravdanih razloga nisu dostupne sve te informacije zbog ugrožavanja same istrage koja je u toku. Apelujem na sve građane Bora da, ukoliko imaju neku informaciju za koju misle da možda nije važna, daju je policiji, jer sada nismo kompetentni da ocjenimo da li smo stručni ili ne. U ovoj situaciji, kada nemamo tijelo i ne znamo šta je sa Dankom, svaka informacija je izuzetno važna".

"Postoji mogućnost pojavljivanja novih dokaza. Kada govorimo o ovakom spletu okolnosti, moramo da podvučemo važnu činjenicu da pravni alati, MUP, policija, rade svoj posao. To što oni negiraju krivicu, ne znači da će sutra biti oslobođeni iste. postoji pravni tok koji prati svaku njihovu izjavu, obranu i svako njihovo priznanje".

"Biološki trag nije samo kap krvi koja se pojavila prije mjesec i po dana, to je kosa, koža, tečnost iz usta, oka. Takođe se vještače i predmeti uzeti iz kuće osumnjičenih. Trenutno po saznanjima iz MUP-a i tužilaštva, nije završeno vještačenje kompletno svih oduzetih predmeta kako iz dvorišta, kuće, tako i automobila. Postoje brojna poklapanja koja prate i njihovo hapšenje i privođenje. Ovo su siituacije gdje mora da se razmišlja apsolutno objektivno, jer je ogroman pritisak na MUP-u i javnost".

Sumnja da je Danka ubijena

"Sumnje će prestati jedino ako se pronađe tijelo djevojčice" - zaključila je Maja Janković u emisiji "Uranak" na televiziji K1.

Advokat Gostiljac ističe da je negiranje krivice normalna pojava kod optuženih.

"Okrivljeni ne priznaje da nije učinio krivično djelo, i to je pravilo. Većina optuženih u sudskim postupcima ne priznaje krivično djelo", rekao je advokat Gostiljac i dodaje: "Većina informacija koje znamo o ovom slučaju potiče iz medija. Mi nemamo podatke kakvog je kvaliteta to priznanje, šta je tačno taj čovjek priznao. Ono što ovde nedostaje je da se oglasi nadležno tužilaštvo. To je adresa sa koje mi treba da dobijemo validne informacije i onda ovaj predmet ne bi bio toliko misteriozan. U ovom slučaju je važno da predmet može da aktuelizuje dva pitanja. Prvo pitanje je tortura policije u istražnom postupku, a drugo pitanje je uticaj politike na postupke."

Formiranje optužnice

"Optužnice mogu da se zasnivaju na jednom iskazu okrivljenog koji je kasnije promijenio. To su slabe optužnice. Ovdje smo u problemu, jer ne znamo da li se sudi po zakonu ili na osnovu potrebe da se neko osudi, a onda sudovi kod nas se vrlo teško izdižu iznad pritiska javnosti. Može cijela Srbija da zna da su ta dva lica počinila to krivično djelo, međutim, u pravnom smislu to ništa ne znači. U pravnom smislu niko ne može biti osuđen a da mu se to ne dokaže u zakonitom postupku na osnovu dokaza koji su pribavljeni nazakonit način".

Pritvor

"Pritvor može biti određen do šest mjeseci, kada istekne šest mjeseci. Tužilaštvo ilii mora da podigne optužnicu, što bi bio jedan od načina da se produži pritvor, a ako nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice, onda moraju biti pušteni".

Šta će se dogoditi ako i drugi optuženi povuče iskaz

"Ništa se ne mijenja, jer tužilaštvo može da kaže da su oni negirali krivicu, ali imaju priznanje prvog i oni će formirati optužnicu i tvrditi da je tada govorio istinu, a da na glavnom pretresu ne govori istinu. Mislim da će i on povući iskaz i da će na glavnom pretresu da objasni pod kakvim okolnostima je dao to priznanje".

Razlog negiranja krivica

"Čovjek priznaje krivično djelo ili iz moralnih razloga da bi se oslobodio tereta, ali uglavnom priznaje krivično djelo kada je pritisnut teretom dokaza i kada nema kud. Meni ovdje liči na nešto drugo. Nema bioloških tragova, očevidaca, niko nije video saobraćajnu nezgodu. Niko ih nije vidio da vrše krivično djelo. Nema nikakvih materijalnih dokaza koje povezuju to lice sa tim događajem, zbog čega on može da kaže da to nije on učinio" - zaključio je advokat Gostiljac u emisiji "Uranak" na televiziji K1.