Za ubistvo iz milosrđa određenja je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina, objašnjava advokat Jugoslav Tintor.

Izvor: Facebook

Aleksa Milojević (22), počinilac trostrukog ubistva u Knjaževcu, tvrdi da je zločin počinio iz milosrđa. Da li će mu se suditi za ovo krivično djelo, prepoznaje li ga naš zakon uopšte, ali i kako prepoznati porodicu koja živi na ivici tragedije, bila su pitanja za goste Pulsa Srbije na Kurir televiziji, psihoterapeuta Biljanu Ćulafić i advokata Jugoslava Tintora.

"Ja smatram da to nije ni samilost, ni milosrđe, mada je iz ugla tog momka to može tako da stoji. Ubistvo nikada nije opravdano i vjerujem da ovaj mladić jednostavno mislio da nema drugog izbora. Vjerovatno nije imao širu sliku i to je to. To onako kako ja vidim. Sad možemo da vidimo sa advokatom. Sad ne znam da li se obraćao i centru za socijalni rad. I ne znam ni koliko bi mu mogli i oni pomoći - započela je Biljana Ćulafić i nastavila:

"Jer stvarno teško je na leđa jedne tako mlade osobe staviti da brine o tri života. U svakom slučaju je tragedija. Mislim da je taj mladić i sebi upropastio život. Jer ko je razmišljao da ode u inostranstvo, sada definitivno teško da će do toga doći. Na kraju krajeva ovo je ubistvo. Kako god mi to okarakterisali, iz milosrđa, ovako ili onako, ovo je ubistvo i nijedan život ne bi trebalo biti oduzet na nasilan način", rekla je ona.

Kako objašnjava advokat, za ubistvo počinjeno iz milosrđa kazna može da ide do pet godine zatvora.

"Zakonodavstvo poznaje ubistvo iz milosrđa i zaprijećena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Zato što se pravi jasna distinkcija u odnosu na neke situacije, gdje baš neko pati od teške bolesti i svodi mu se čitav život na patnju i bol i muku i onda je to nešto što se poistovjećuje sa, hajde da kažemo, eutanazijom, kad bi se uredilo, ali to još kod nas nije zaživjelo, da neko svojom voljom izrazi u tom pravcu da mu se okonča život, jer pravo na život je neprikosnoveno i niko ne može disponirati njime, zato što on tako misli", pojasnio je advokat.

Tintor je precizirao kad zakon dozvoljava ovakvu kvalifikaciju ubistva.

"Ali ono što je bitno, bitno je da je u samom krivičnom djelu jasno propisano da je to krivično djelo moguće samo na izričit i ozbiljan zahtev ubijenog. Taj zahtev mora biti izričit i ozbiljan. Znači ja moram da ležim i umirem u teškim mukama i da tražim od nekog sebi bližnjeg da mi olakša te muke. I on to učini, opet rukovođen nekom drugom pobudom koja težišno ne može da se podudari sa pobudom da drugog liši života. I zato se pravi razlika u odnosu na ubistvo", rekao je Tintor i zaključio:

"Ovde je specifično to što imate tri osobe. Tako da vrlo će teško biti za dokazivanje da se dokazuje djelo ubistvo iz milosrđa u odnosu na tri osobe za koje ne znamo, ali da kažem pretpostavljamo da nisu sve tri niti tražile da ih neko liši života. Ja ne vjerujem da će ovde biti ubistvo iz milosrđa kao kvalifikacija. Nije ni sad na početku istrage. Mislim da je to teško dokazivo zato što su tri lica lišena života. I sigurno da tog izričitog i ozbiljnog zahteva teško da je bilo. Ako toga nema, nema tog krivičnog djela. Govorimo o krivičnom djelu ubistva iz milosrđa".