Prof. dr Zorica Mršević smatra da je pozadina zločina u Knjaževcu mnogo dublja i kompleksnija.

U četvrtak popodne, 6. juna, je u Knjaževcu mladić Aleksa Milojević (22) ubio oca, babu i dedu kada je pucao u njih iz lovačke puške. On je, prema nezvaničnim informacijama, prilikom hapšenja izgovorio policajcima da je trostruko ubistvo počinio iz samilosti. Brinuo se o njima, svi su bili teško bolesni i navodno više nije mogao da izdrži, a o samoj pozadini je govorila prof. dr Zorica Mršević sa Fakulteta za evropske pravno-političke studije.

"Ovo je klasično muško nasilništvo. Uvijek se pitamo šta je s tim muškarcima, nije to samo nasilje nad ženama, već i nad drugim članovima porodice, očigledno smo negdje zakazali kao društvo. Nismo djecu naučili da nasilje nije rješenje svakog problema. S druge strane, neriješeno je pitanje zbrinjavanja starijih, pogotovo u manjim mestima nema adekvatnog rješenja za to, pa se cela porodica muči i neko na kraju uradi nešto ovako", izjavila je prof. dr Mršević.

Ona smatra da je načeto pitanje ovim zločinom koje je dublje nego što se misli. Dalje navodi da jedan problem povlači drugi, dok se kvalitetno rješenje ne nazire.

"Postoji mnogo drugih društvenim problema sa kojima se suočavamo, ali zaista zbrinjavanje starijih je sve uočljiviji. Živi se duže, nacija smo koja stari, ne može se to riješiti tako što će mlađi članovi preuzimati potpunu brigu na sebe. Živimo u modernom društvu gdje porodice ne žive u porodičnim zadrugama, a plaćati to je jedna od najskupljih usluga, stoga, iako je zabrinjavajuće, ne čudi što je došlo do nečega ovakvog", zaključila je prof. dr Zorica Mršević.