Advokat je za portal MONDO objasnio zašto će se raditi neuropsihijatrijsko vještačenje roditelja djece koja su ubijena u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Višem sudu u Beogradu danas je održano ročište u postupku koji se vodi protiv dječaka koji je priznao da je pucao u OŠ "Vladislav Ribnikar", njegovih roditelja i škole. Ispitana su tri svjedoka, psiholog Lidija Maksić, pedagog Jelena Vujičić i učiteljica u penziji Vesna Belavi.

Naredno ročište je zakazano za 24. i 25. oktobar 2024. godine. Tad će biti izvedeni dokazi neuropsihijatrijskog vještačenja oštećenih, a za portal MONDO je advokat oštećenih Ognjen Božović objasnio šta to znači.

"Neuropsihijatrijsko vještačenje predstavlja dokaz u postupku gdje stručno lice utvrđuje dužinu i intenzitet trajanja duševnih bolova i straha kod oštećenih i potrebno je zato što i sud i advokati i učesnici u postupku nemaju to stručno znanje kojim mogu da ocjene koji je to intenzitet bolova i straha koji je pretrpljen", započeo je advokat razgovor za naš portal.

Istakao je da je to vrlo uobičajena stvar u svakom postupku za naknadu nematerijalne štete.

"Jasno mi je da neuropsihijatrijsko vještačenje oštećenih zvuči suviše dramatično ali se radi o jednoj uobičajenoj stvari", kazao je Ognjen Božović.

Naš sagovornik nam je objasnio da će vještak, na primjer, da kaže da su roditelji pretrpjeli strah velikog intenziteta dok su stajali ispred škole strahujući za život svoje djece.

Vidi opis OGLASIO SE ADVOKAT RODITELJA DJECE UBIJENE U RIBNIKARU! Objasnio nam sve o neuropsihijatrijskom vještačenju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Vještak će reći, ovo kažem kao laik na tu temu, da su roditelji sve vrijeme bili u panici, u jednom visokom intenzitetu uznemirenja i to je trajalo dva, tri sata. Pored toga će ocjeniti duševne bolove zbog smrti bliskog lica koji se ogledaju u nekim psihosomatskim, psihičkim i fizičkim manifestacijama. Vještačenje će pokazati šta su oni sve pretrpjeli u smislu duševnih bolova.

Zamislite, oni svaki dan kad legnu ne mogu da spavaju ili ako spavaju imaju noćne more, flešbekove, stalno imaju jednu prazninu, jednu tugu, bol u stomaku, gubitak apetita, možda i suicidne misli, uznemirenje i odsutnost. Mi nismo ni svjesni koliko i šta oni trpe i na koji način i zbog toga je potrebno da neko od stručnjaka to malo približi i da kaže da oni to trpe dan danas i da će trpjeti u budućnosti", zaključio je razgovor za MONDO advokat oštećenih Ognjen Božović nakon današnjeg ročišta u parničnom postupku.

Podsjetimo, dječak je priznao da je pucao 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar". Tog dana ubijeno je osmoro đaka i čuvar, a ranjeno šestoro učenika i nastavnica istorije. Jedna od ranjenih djevojčica preminula je 12 dana kasnije u bolnici, odnosno 15. maja.