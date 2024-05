Albanac (27) osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva djevojke (19) u Pireju.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Ubistvo se dogodilo 3. decembra 2022. godine, a suđenje je trajalo sve do 25. aprila ove godine, kada je albanca sud proglasio krivim za ubistvo.

Sud je tada ocijenio da je on bez oklijevanja uzeo pištolj, uperio ga u svoju djevojku, a zatim joj pucao u glavu.

On je nakon ubistva otišao u policijsku stanicu i mirnim tonom rekao da je ubio djevojku.

"Želim da se predam, koristio sam drogu i alkohol, a onda sam tokom svađe pucao u djevojku", rekao je on tada.

Nakon toga policija je otišla u stan i zatekla užasan prizor.

Tijelo djevojke ležalo je na dvosijedu.

On se tokom suđenja pokajao i rekao da je to učinio pod dejstvom ajkohola i droge.

"Ova žena je bila moj život. Nisam htio da je ubijem. Bio sam pijan, uzeo sam i kokain. Te noći sam uzeo dva grama, po jednu liniju na svakih 20 minuta. Popio sam i mnogo tekile. Kada sma došao kući počeli smo da se svađamo oko fotografije koju sam objavio na društvenim mrežama. Moja djevojka je bila jako ljubomorna, a onda je njoj stigla poruku koju je obrisala", počeo je svoje izlaganje Albanac.

On je zatim dodao da su nakon toga počeli da se svađaju.

"Rekla mi je da me je prevarila, rekao sam joj da ode, ali sam tada doživeo prekid filma. Ne sjećam se kako sam to uradio. Uzeo sm pištolj koji sam krio ispod kauča i pucao sam u nju", rekao je on.

Nakon što mu je sud izrekao doživotnu kaznu zatvora, porodica ubijene djevojke ispričala je da su zadovoljni presudom suda.