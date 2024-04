Suđenje okrivljenima Draženu P. Vojvodiću i Novici G. Đikanoviću, optuženi za svirepo ubistvo Vidaka Vujovića, počelo je danas u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: Privatna ahiva

Okrivljeni Dražen Vojvodić, negirao je navode optužnice, navodeći da je bio u dobrim odnosima sa Vujovićem,te da mu je novčano pomagao.

On je pred krivičnim vijećem sudije Veljka Radovanovića, dao detaljnu odbranu.

"Aposlutno nikad nisam imao nesuglasice sa, sada pokojnim Vujovićem, niti imam veze sa ovim događajem koji mi se stavlja na teret, nikad nisam nikakve poslove imao sa njim. Pokojnog Vujovića sam znao dosta dobro. Družili smo se, pozajmljivao sam mu novac. Zadnji put smo se vidjeli kada me je pitao da ga prebacim od Centra bezbjednosti do Donje Gorice, gdje je prethodno živio. Kada sam ga prebacio, ja sam nastavio svojim obavezama, svratio sam do apoteke jer sam imao prelom noge i onda sam otiušao u stan na Starom Aerodromu”, rekao je u odbrani optuženi Vojvodić.

Pojasnio je da mu je duže vrijeme ugrožena bezbjednost i da je nosio pištolj bez dozvole koji je uvijek bio pun sa deset metaka. Dodao je da je dva puta bio ranjavan, a jednom i otet, prenose Vijesti.

"U tom preriodu sam drugu Novici dao pištolj na čuvanje, jer kad se gledam sa porodicom ne nosim ga. Tada sam, morao do Cetinja da prevezem ćerku na treninge i da je vratim. Kad sam završio obaveze, našao sam se sa Novicom i uzeo pištolj”, kazao je okrivljeni. Kada sam bio sa Novicom Đikanoviće, naišao momak sa kojim je imao problem od ranije. Taj momak mi je prijetio prije četiri godine. Potegao je pištolj put mene, Novicu sam otjerao u auto. On se zove Stefan Milić. Zatim, nakon toga sam poslao poruku Slađani Jovović i rekao joj da je njen drug opet pokušao da me ubije. Ona me je zvala nakon nekog vremena i pitala da se vidimo iza "Delte" i pričali smo tamo o ovom slučaju sa Milićem”, ispričao je optuženi Vojvodić.

Rekao je da je bio u emotivnom odnosu sa Jovović i da joj je vjerovao, sve dok se nije dogodio prvi sukob sa Milićem.

“Vijest o smrti Vujovića saznao sam sa portala. Prije toga zvala me je njegova sestra i pitala gdje je. Rekao sam da ne znam. Opet me kontaktirala, rekla mi je šta se desilo. Pitao sam je kad je sahrana, kako bih prisustvovao”. Dodao je da je preko jedne osobe obavješten da ga je tražila policija kod žene, koja živi na Cetinju, sa njihovom djecom.

“Krenuo sam sa Starog Aerodroma. Pozvao sam advokata Lekića i kazao sam da ću to sam rješiti, misleći da me policija zove zbog situacije sa Stefanom Milićem. Međutim, kada sam došao na kružni tog, policija me zaustavila. Mislio sam da je zbog saobraćaja, pričanja na telefonom. Pištolj sam krio tada u vozilu, policija ga je pronašla”, naveo je Vojvodić.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubili Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto, prenoseVijesti.

Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Za to vrijeme je okrivljeni Đikanović Novica bio na licu mjesta i sve posmatrao, nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta. Dana 12. 04. 2023.godine, okrivljeni Đikanović Novica, u svojoj porodičnoj kući, u mjestu Farmaci, u Podgorici, bez odobrenja nadležnog organa držao sedam komada pištoljske municije.

Okrivljeni Vojvodić je učinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka I u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Đikanović krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, prenose Vijesti.