Nakon smrti trudnice smijenjen je načelnik ginekologije u Vranju.

Doktor Dragan Veličković, načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo vranjske bolnice, smijenjen je sa tog mjesta. Prema saznanjima, njemu je u ponedeljak savjetovano da podnese ostavku do okončanja postupka utvrđivanja uzroka smrti porodilje iz Preševa, ali je on to odbio da učini.