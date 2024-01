Pedesettrogodišnji muškarac ima isto ime i prezime kao drugi pacijent koji je zaista preminuo.

Srđan Stojiljković (53) iz sela Togačevce kod Lebana, proglašen je u petak 12. januara mrtvim u mrtvačnici Kliničkog centra u Nišu, a juče je njegovoj majci u tom selu stigla vijest da joj je sin jedinac preminuo. On je omaškom proglašen mrtvim samo zato što je imao isto ime i prezime kao drugi pacijent koji je zaista preminuo u niškom Univerzitetskom kliničkom centru. Vijest o njegovoj navodnoj smrti stigla je juče u selo, pa je njegova rodbina organizovala sahranu.

Porodici je ubrzo javljeno da je u pitanju greška, odnosno da se radi o zamjeni identiteta, i da se muškarac uspješno oporavlja od povreda zbog kojih je završio na bolničkom liječenju. Prvi komšija porodice objašnjava da se muškarac ozbiljno povrijedio na Badnji dan, i da je zbog toga najprije prebačen u leskovačku, a zatim u nišku bolnicu.

"Na Badnji dan oko dva popodne otišao sam do seoske prodavnice da kupim hleb. Tamo sam ga vidio, ali je ostao malo duže da popije pivo. Kada sam završio nabavku pozvao sam ga da zajedno krenemo kući, ali je on kazao da će ostati u radnji da završi piće", priča komšija. On je uveče čuo da mu se komšija povrijedio, pa je odmah otišao njegovoj kući.

"On živi sam sa majkom otkako mu se sestra udala, pa sam odmah otišao do njih da vidim da li im je potrebna nekakva pomoć. Zatekao sam ga u krevetu, čuo sam da je oko šest sati uveče pao i udario glavom u beton. Loše je izgledao, krvario je u predjelu potiljka, oči su mu bile modre i natečene, nije me prepoznao niti je bio u stanju da razgovara. Došla je Hitna pomoć, otjerali su ga u bolnicu u Leskovac, a odatle u Niš. Navodno mu je pukla lobanja pa je bila potrebna operacija", opisuje komšija nesvakidašnju situaciju kojoj je svjedočio.

Kaže da je juče stigla vijest da je on preminuo. "Njegova porodica je kupila pogrebnu opremu i prase da ugosti ljude kakav je i red. Međutim, vrlo brzo stigla je vijest da je u pitanju greška, da je u stvari umro neki mladić iz Kruševca koji se isto zove, samo je tri godine mlađi. Porodica je vratila pogrebnu opremu, jesu bili u šoku, ali najvažnije je da je on živ i da se oporavlja", priča ovaj mještanin Togočevca.

Negira da je u kući bilo slavlja nakon vijesti da nije umro. "To nije tačno, juče sam bio kod njih, bilo je par komšija i rođaka i to je sve. Nikakvog slavlja nije bilo, porodica je još bila još uznemirena zbog svega što ih je zadesilo. Jeste ovo neobična situacija ali je najvažnije da je on živ i da će se uskoro vratiti kući", zaključio je komšija.

