Načelnik UKP Ninoslav Cmolić kaže da policija nastavlja potragu sa tijelom.

Načelnik UKP Ninoslav Cmolić kaže da policija nastavlja potragu sa tijelom, osumnjičenima je određen pritvor, a kako ističe, iako osumnjičeni do detalja opisuju izvršenje krivičnog djela, kada dođe do momenta da se kaže gde je sakriveno tijelo, osumnjičeni ne želi da sarađuje.

"Za tijelom ubijene Danke Ilić se još traga, pretresaju se i septičke jame, ići ćemo i na groblja. Dva dana nakon tragičnog događaja jedan od njih se vratio, uzeo tijelo sa deponije i neće da kaže gdje je sakrio tijelo. Do detalja opisuje izvršenje krivičnog djela, ali ne želi da sarađuje kada se dođe do pronalaska tijela" - kaže Cmolić.

Deponija u Banjskom Polju

Deponija u Banjskom Polju

On je ponovio i da je ključni trag u cijeloj tragediji bio snimak sa kamera. Iako je istraga išla u nekoliko pravaca, iako u početku nije bilo dokaza da se osumnjiče ova dvojica, jedan dio grupe nastavio je da radi na ovom tragu. Paralelno sa istragom na terenu, radilo se i na otkrivanju identiteta djevojčice sa snimka iz Beča ističe Cmolić.

"Dio istrage smo usmjerili na tom pravcu, jer je majka stoprocentno prepoznala svoje dijete i odmah smo usmjerili trag ka tome i svi smo se nadali da je djevojčica sa snimka mala Danka" - kaže Cmolić.

Osumnjičeni do detalja opisali gnusni zločin

Osumnjičeni su potvrdili svoju priču, sve su do detalja opisivali sve. "Glavni osumnjičeni je rekao da gdje je sakrio tijelo, ali gdje - ne sjeća se, ali sve ostalo opisuje, priče se poklapaju, ali vozač ne zna gdje je telo sakriveno. Suvozač to zna, oni su razgovarali dva tri dana prije toga, a on je rekao "to je moja briga" "- kaže Cmolić.

Ističe i da je policija prvih dana bila pod ogromnim pritiskom javnosti, kao i da se i dalje preduzima veliki broj radnji. "Noćas smo ocu i bratu osumnjičenih odredili pritvor zbog sumnje da su pomagali u prikrivanju krivičnog djela" - kaže Cmolić za "Prva TV".

"Nećemo spavati dok ne nađemo tijelo i siguran sam da ćemo naći. Sa osumnjičenima se radi dan i noć. Nadali smo se svi da će se cijeli slučaj završiti tog 26. marta, međutim, svakim sljedećim danom se situacija sve više komplikovala. Da pretpostavimo ovako nešto, nismo mogli ni u snu" - rekao je Cmolić za Informer TV.

IMALI SU POMOĆ

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su R. D. (73) i D. D. (40) zbog postojanja osnova sumnje da su D. D. (50) osumnjičenom za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić pomogli da premjesti tijelo djevojčice sa deponije u okolini Banjskog polja na za sada nepoznatu lokaciju na teritoriji grada Bora, saopštio je MUP.

Zbog postojanja osnova sumnje da su najvjerovatnije 28. marta ove godine počinili krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, R. D. i D. D. određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru - navodi se u saopštenju MUP-a.

Podsjetimo, Srđan Janković i Dejan Dragijević su kolege iz JKP Vodovod i oni su 26. marta djevojčicu udarili službenim vozilom, a potom istim njeno tijelo odvezli na deponiju gdje su ga prvobitno bacili. Potraga traje od prekjuče, a ispituje se i pretražuje da li je ono prebačeno sa tog mjesta.

Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić saslušani su sinoć u tužilaštvu, a tom pirilikom jedan od osumnjičenih je priznao zločin, dok se drugi branio ćutanjem.

"Osumnjičena lica su saslušana u tužilaštvu, kojom prilikom je D.D. u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela, dok se J.S. branio ćutanjem", navodi se iz Tužilaštva.

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodno postupak Višeg suda u Zaječaru osumnjičenima je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

