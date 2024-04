Načelnik UKP rekao da je suvozač udavio dvogodišnju Danku Ilić.

Izvor: Facebook/Screenshot/Informer

Načelnik UKP Ninoslav Cmolić otkrio je jezive detalje ubistva male Danke Ilić. On je govorio o desetodnevnoj potrazi za malom Dankom, zašto je jedan krak istrage vodio u Beč, i objasnio šta se sve dešavalo tog dana.

"Vozač nije ni primijetio da je oborio djevojčicu, to je shvatio tek kada mu je suvozač rekao. Odmah su je stavili u gepek, a kada se mala Danka probudila, suvozač ju je udavio. To nam je juče priznao i detaljno sve opisao. Onda su je bacili na deponiju", ispričao je Cmolić. Takođe, kako kaže, najveći problem sa pronalaženjem djeteta je zato što i vozač i suvozač daju pogrešne informacije, a sumnja se da je to zato što žele da prikriju stanje u kom se nalazi tijelo male Danke.

Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić ubijena je kada je prijavljen njen nestanak, 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova juče su, nakon desetodnevne opsežne akcije, detaljnih provjera svih tragova i informacija uhapsili S.J. (50) i D.D. (50), obojica iz Bora, zbog sumnje da su ubili djevojčicu. Dvojica osumnjičenih u potpunosti su priznali izvršenje ovog zločina.