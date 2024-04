Okolnosti pod kojima je ubijena Danka Ilić.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Vijest da je dvogodišnja Danka Ilić, za kojom se tragalo deset dana, mrtva duboko je potresla čitavu javnost. Neposredno nakon što su se crne slutnje obistinile, retrospektivu monstruoznog zločina iznio je ministar policije Bratislav Gašić, koji je ujedno otkrio i jezive detalje koji svjedoče o hladnokrvnosti ubica.

Za zločin su osumnjičeni radnici komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot. Kada je ministar Bratislav Gašić saopštio detalje zločina, Srbija je zanijemila, a ovo je pet stvari u njihovom ponašanju koje su sve užasnule.

1. Otac sreo ubice, pitao ih za Danku, oni rekli da je nisu vidjeli dok je njeno tijelo bilo u njihovom gepeku

Majka je kobnog dana, oko 13.50 vidjela bijeli auto i muško lice pored vozila fiat panda, u kom su bili osumnjičeni za Dankino ubistvo. "Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju, da provjere šahtu. Njihovo kretanje je zabilježeno na kameri. Kasnije je zabilježeno da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13 i 50. Vozilo u kom su bili S. J. i D. D. je bilo ispred kapije oko dva i po minuta, stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli, i devojčicu udarili nekih 30-40 metara od mjesta zaustavljanja.

Ono što dodatno šokirao jeste činjenica da ih je otac djevojčice zaustavio i pitao da li su vidjeli Danku, na šta su odgovorili negativno i nastavili ka deponiji", rekao je ministar.

2. Onesviješćenu djevojčicu bacili u zadnji dio automobila preko alata

Nakon što su pokupili onesviješćeno dijete sa puta, umjesto da pozovu Hitnu pomoć, osumnjičeni su sjeli u automobil kojim je upravljao D. D. a S. J. je, prema informacijama MUP-a, onesviješćenu djevojčicu prebacio u zadnji dio vozila preko alata. Pretpostavlja se da su na ovaj način, potpuno neprimjećeno, uspjeli da prevezu dijete do deponije. Dogovorili su se da tjielo bace upravo na ovom mjestu.

3. Bacili tijelo na deponiji za manje od dva minuta

Potom su se odvezli do deponije i telo djevojčice bacili. "Tog dana na teritoriju Banjskog polja ušlo je 17 vozila, a samo su dva izašla van Banjskog polja, do dolaska policije i zaprečavanja puteva. To je bitno zato što je, bilo simptomatično da 150 metara od mjesta gdje su se zaustavili u dvorištu porodice Ilić, tih 150 metara prelazili su pet i po minuta. Kao i što znamo da su na deponiji bili minut i 41 sekundu", kazao je Gašić.

Već drugog dana potrage, osumnjičeni su dovedeni na poligrafsko testiranje. Vozač je imao zakasnelu reakciju na poligraf, a suvozač je imao reakciju. Istog dana su oduzeta sva tri automobila.

4. Nakon zločina jedan od osumnjičenih tražio Danku

O monstruoznosti svedoči i to da je na poziv direktora D. D. otišao da traži djevojčicu u Banjskom polju, iako potpuno svjestan da ju je usmrtio. Kako navode stručnjaci, to je bio jedan od načina za skretanje pažnje sa sebe.

5. Prebacuju krivicu jedan na drugog, tijelo prebacili sa deponije na drugo mjesto

Njih dvojica odveli su policiju do deponije da pokažu gde su bacili tijelo, ali je onda usledilo novo jezivo saznanje. "Imamo saznanja da je jedan od njih dvojice 28. vratio se na mjesto gdje su bacili tijelo i prebacio ga na drugo mjesto. Ne možemo da im vjerujemo jer jedan na drugog prebacuju krivicu", rekao je ministar policije.

S obzirom na to da osumnjičeni još nisu otkrili gdje je tijelo, S. J. osumnjičenog za ubistvo djevojčice, odveo je žandarmeriju u blizini sela Luke gdje se sumnjalo da je bačeno telo, ali ni ovdje nije ništa otkriveno.