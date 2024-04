Kako tvrdi advoaktica oca dječaka ubice iz Ribnikara, on je odgovorio na sva pitanja koja je sud dozvolio da budu postavljena.

Izvor: Printscreen/Facebook/Espreso/Tamara Trajković

Advokat Irina Borović izjavila je da je njen klijent (otac dječaka ubice) odogovorio na sva pitanja roditelja stradalih u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ovim je suđenje za danas završeno. Irina Borović je navela da su oštećeni tokom suđenja postavljali pitanja.

"Okrivljeni je odgovorio na sva pitanja koje je sud dozvolio. Još sjutra bi trebalo da bude ispitivan, a onda se nastavlja dalje sa ispitivanje ostalih okrivljenih", rekla je ona. Inače, danas je u Višem sudu u Beogradu nastavljeno suđenje roditeljima dječaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja škole, kao i vlasniku i instruktoru u streljani, u kojoj ga je, kako se sumnja, otac učio da puca.

Otac dječaka ubice je na prethodnom suđenju negirao krivicu, tvrdeći da mu "nije on dao pištolj u ruke", kao i da je oružje kojim je njegov tada trinaestogodišnji sin počinio jeziv zločin, čuvao po zakonu i propisima. Podsjetimo, na prethodnom suđenju pitanja ocu postavljao je glavni javni tužilac Višeg javnog tušilastva u Beogradu Nenad Stefanović, a opšti utisak je bio da on žali samo sebe i podsjeća da je u jednom momentu traćio da mu se tućilac obraća s postovanjem "jer je on cijenjeni doktor".

Otac dečaka, podsjetimo, u pritvoru je od 3. maja prošle godine, dok se majka brani sa slobode. Suđenje je, odlukom suda, zatvoreno za javnost.