Otac dječaka ubice koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" je na današnjem suđenju odbio da odgovara na pitanja porodica žrtava.

Današnje suđenje u krivičnom postupku u zgradi Višeg suda u Beogradu za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u kojem je stradalo 10 osoba, devet učenika i školski čuvar, je završeno za danas, a otac dječaka ubice je odbio da odgovara na pitanja roditelja žrtava. Njegov advokat Borivoje Borović se svađao sa tužiocem, upadao mu je u riječ i vrijeđao ga je zbog čega mu je izrečena kazna od sudijskog vijeća.

"Nadam se da će se ta odluka preispitati, to nije ni u skladu sa zakonom. On nema mogućnost da bira. Naravno da je ideja da mi dođemo do istine, u tom smislu ćemo se pripremiti. Njegovo držanje je isto i nepromijenjeno. Ne prihvata odgovornost", rekao je Ognjen Božović, advokat roditelja žrtava masakra.

Da podsjetimo, otac dječaka ubice je na današnjem suđenju, na pitanje tužilaštva "ko je kriv za masakr", odgovorio "ne znam". U četvrtak je zamolio tužioca da mu se obraća sa poštovanjem jer je on "ugledni ljekar".