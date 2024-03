Njemačka štampa tvrdi da Zoran Milanović vodi Hrvatsku udesno.

Izvor: Dalibor Urukalovic / Pixel Media / Profimedia

"Svađa u Zagrebu je zagarantovana", pišu njemački mediji, pokušavajući da svojim čitaocima objasne zamršene političke odnose uoči parlamentarnih izbora u najmlađoj članici Evropske unije.

Dnevnik "Frankfurter rundšau" hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića već u prvoj rečenici naziva "po položaju najvišeg hrvatskog grubijana" i navodi epitete kojima je hrvatski predsjednik obasuo članove Ustavnog suda nakon odluke da mu se zabrani kandidatura na parlamentarnim izborima. Ujedno se citiraju Milanovićeve poruke građanima da se odupru vladavini HDZ-a. "Ja pozivam sve građane ove zemlje da se ujedine protiv gangsterske bande HDZ-a", citira list hrvatskog predsjednika.

Manevar "kockara Zorana"

Autor teksta navodi da ni šef HDZ-a i hrvatski premijer Andrej Plenković, nije ostao dužan: "Građane treba spasiti, ali ne od nas, nego od onih koji rade na državnom udaru", citira list iz Frankfurta Plenkovića i ujedno opisuje napetostima nabijenu političku situaciju u Hrvatskoj.

"Svađa u Zagrebu je zagarantovana. Bezbrojnim korupcijskim skandalima i pokušajem da istražni organi sve više i više stave pod svoju kontrolu, Plenković je zemlji na Jadranu posljednjih mjeseci obezbijedio popriličnu krizu pravosuđa, a nedavno se čak posvađao i sa po položaju najvišim lovcem na korupciju: Laurom Koveši, javnom tužiteljkom EU", piše njemački list i zaključuje da je manevar "kockara Zorana" već uspio, ako se u obzir uzme porast popularnosti SDP-a.

Hrvatska s Milanovićem skreće udesno

Dopisnik lijevo-liberalnog berlinskog lista "Tagescajtung" sa Balkana Erih Ratfelder optužuje predsjednika Milanovića da bi svoje premijerske ambicije mogao da upotrebi da zemlju još više okrene udesno. "Mnoge je iznenadilo to što Milanović ponovo želi da postane premijer. Ali, on ima velike planove: da Hrvatsku usmjeri udesno. Posljednjih godina se iz socijaldemokrate preobrazio u desničarskog jastreba. On tradicionalnu socijaldemokratsku stranku SDP želi da pomjeri na krajnju desnicu. To se ne dopada ni bivšim simpatizerima iz redova evropskih ljevičara", piše autor berlinskog lista.

Ujedno se navodi, slično kao što su to prenijeli i drugi njemački mediji proteklih dana, da je Milanović svoje evropske partnere šokirao stajući u više navrata na Putinovu stranu, protivljenjem članstvu Finske i Švedske u NATO, te osporavanjem dalje pomoći Ukrajini. "Više je nego upitno da li će članovi i birači SDP-a da slijede manevar Milanovića i sami poput njega toliko da skrenuti udesno", smatra novinar Ratfelder.

Navodi se i da je Plenković upozorio da bi Milanovićeva kandidatura mogla Hrvatsku da otjera "u ruke Rusiji" i drugim autokratama. "Plenkoviću, koji je pokušao sve kako bi poboljšao ugled Hrvatske unutar EU, prisni kontakti Milanovića s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom sigurno zadaju glavobolje", zaključuje autor "Tagescajtunga".