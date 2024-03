Čovjek koji je radio u firmi sa stanodavcem dječaka koji je ubio 12 jaganjca kod Vršca iznio je nove detalje slučaja koji je uznemirio Srbiju.

Izvor: Youtube/ mirna22/Screenshot/shutterstock

Javnost u Srbiji je uznemirena slučajem ubistva 12 jaganjca u selu Markovac kod Vršca kada je dečak od 13 godina sekirom ubio životinje u vlasništvu muškarca kod kojeg živi. Sada se oglasio čovek koji radi u firmi sa dječakovim stanodavcem.

Prema njegovim riječima, dječak koji je već nedelju dana na psihijatriji u KC Vojvodina nakon što je otkriveno da je ubio životinje, bio je maltretiran na imanju na kom je živio. Prema riječima ovog čovjeka, maloljetnik je više od godinu dana bio praktično zaposlen kod vlasnika ubijenih jagnjića, a pored toga što su ga tjerali da radi na njihovom imanju, primoravali su ga i da ide na posao u firmu u kojoj su oni bili zaposleni.

"Svaki dan je morao da dolazi u pola šest ujutru. Vjerovatno mu se smučilo više to maltretiranje. Ljudi kojima je dječak zaklao jagnjad radili su u firmi, odnosno na farmi, koju sa kolegama nadgledam i čuvam. Pošto se posao u firmi proširio, oni su prije nešto više od godinu dana počeli da dovode i dječaka. Dolazio je svako jutro od tada u pola šest, šest, ostajao je tu po nekoliko sati. Pomoću kamera smo imali priliku da pratimo svaki njihov korak, dečak je bio toliko vrijedan da ja nemam riječi. Vidjelo se po njemu da nije toliko zdrav i da ima neki problem, ali je stvarno radio. Satima bi proveo u hladnom toru, a potom bi odlazio kući", kaže ovaj čovjek.

Kako on dalje objašnjava, dečak je bio upisan u školu, ali je na časove išao ponekad. Morao je da ispunjava obaveze u toru.

"Djelovalo mi je da od posla ni ne može da ide u školu, to je ozbiljan fizički rad. Možda, doduše i nije bio za školu, ko će ga znati. Ono što mi je najstrašnije jeste da su ga ti ljudi za koje je radio omalovažavali, oni su dobijali pare, a on ni dinara. Mislim da su njegovu porodicu kroz dječakov rad i držali kod sebe. Kada bi odradio prvi dio posla, onda bi dolazio i u drugu smjenu. Tačnije, popodne gdje je opet satima brinuo o životinjama", dodaje on.

Potom je opisao kobni ponedeljak 11. mart. Dečak je tada bio na poslu, a potom kod kuće.

"Normalno se ponašao i to jutro, ništa nije ukazivalo da će napraviti takav pokolj. Priča se da su stanodavci kada su došli iz jutarnje smjene, tražili od njega, navodno, da ide kod njihovih jaganjaca koji se nalaze nekoliko ulica dalje od kuće u kojoj su bili. Tražili su da ih nahrani, a kada se vrati da opet sa njima ide na posao. Navodno je gunđao dok je išao prema tom toru, a kada je ušao razbijesnio se, uzeo sjekiru i pobio životinje. Stanodavac kada je otkrio šta mu je uradio, pokušao je da ispegla stvari, ali je shvatio da je za njega bolje da sve objavi na društvene mreže", zaključuje sagovornik.