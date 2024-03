Predrag Tadić, vlasnik imanja na kojem je dječak (13) ubio 12 jaganjca, ispričao je kroz kakve sve situacije je prolazio sa porodicom dječaka.

Javnost u Srbiji je šokirana slučajem ubistva 12 jaganjca u selu Markovac kod Vršca, a za “Blic” je vlasnik imanja Predrag Tadić govorio o dječaku (13) koji je to uradio kao i o njegovoj porodici i situacijama sa njima. Da podsjetimo, dječak je sjekirom ubio 12 jaganjca.

On ističe da je glavni krivac majka dječaka koja ga je ostavila i otišla sa drugim čovjekom. Dječak je kod Predraga živio dvije godine.

"Otac dječaka se šlogirao, a majka ga je ostavila i pobjegla sa drugim muškarcem. Dječak zajedno sa ocem živi kod nas već dvije godine. Pitao sam njegovu majku jednom prilikom zašto je ostavila djecu i otišla, na šta sam dobio odgovor: “Sigurni su kod tebe!”. Majka je sve “gurala pod tepih”, čak je i znala da joj je najstariji sin silovao ćerku", navodi Predrag.

Kako on dalje govori, majka je jedanput zatekla gole starijeg sina i ćerku. Ona je, prema njegovim riječima, znala za incest.

"Majka je znala za incest, znala je šta njena ćerka doživljava, ali nikada nije reagovala. Jednostavno je to nije zanimalo, očigledno da je imala preča posla", dodaje Predrag.

Napomenuo je da je taj slučaj u potpunosti otkriven. Djevojčica je tada imala 15 godina i u školi je prijavila jezivi slučaj,

"Ona je otišla u školu i sve ispričala psihologu, a sve to se dešavalo više puta. Djevojčica očigledno više nije mogla da izdrži. On je zbog toga osuđen na 13 godina zatvora. Uvijek je bio čudan, imao je neki hladan pogled", zaključuje Predrag.

Dječak prije ubistva 12 jaganjca ubio 10 kokošaka komšiji

Otkrio je Tadić ranije da je isti maloljetnik ranije ubio komšiji 10 kokošaka. Po selu je, prema njegovim riječima, stalno pravio probleme.

“Nosio je nož u školu, krao od lovaca patrone za puške, maltretirao starije komšije i vršnjake u školi. Ja sam i ranije zvao Centar za socijalni rad i sve to prijavljivao. Oni su mi stalno govorili da ne mogu da reaguju dok on nešto ne uradi. Pričao je da hoće da nas ubije, kako bi otišao u zatvor jer su tamo bolji uslovi. Zatečeni smo, sam ovaj čin je toliko jeziv da mi zaista nemamo više reči. On je toliko hladan, kao da nije ništa uradio”, ispričao je ranije Tadić.