Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio datum održavanja izbora u Beogradu.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je datum održavanja beogradskih izbora. Prije obraćanja Vučić se sastao sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije.

Predsjednik je, na početku obraćanja, rekao da je započet proces konstituisanja organa vlasti poslije decembarskih izbora, i da je u skladu sa Ustavom održao konsultacije sa svim političkim strankama.

Kako kaže, odložena je sjednica parlamenta za tačno 7 dana. Što se tiče izbora, svi će biti u zakonskom roku, napominje Vučić i odaje nema nikakvog lex specialisa, jer ga niko nije ni tražio.

Najkasniji datum za raspisivanje izbora je 3. april. I to mora da raspiše predsjednik Skupštine, koji do tada mora biti izabran - rekao je Vučić. Izbori će biti održani najkasnije 2. juna, dodao je on. "Moja ideja je da izbori budu 2. juna", kazao je predsjednik Srbije i istakao da su svi prihvatili njegovu ideju.

"Želim da svi imaju vremena da pripreme kampanju. Ja ću reći zašto sam ovo tražio. Nije bilo nikakvog stranog pritiska. Ja sam pričao sa prijateljima sa istoka, Ana Brnabić je pričala sa ljudima iz Kvinte, nije bilo pritisaka nikakvih", rekao je Vučić.

On je pozvao ljude iz MUP da posebno restriktivno tumače zakon po pitanju promjene prebivališta. Kako kaže, biće mnogo problema, ali da je veoma važno da se poštuju preporuke ODIHR-a. "Što se mog ličnog stava tiče, mislim da sam ovom preporukom, za ljude koji su prihvatili, pokazao da mi želimo da mnogo bolje i više poštujemo demokratske norme nego oni koji su nam držali pridike, koji su bogougodno mijenjali prebivališta za izbore. Mi moramo da vjerujemo i njegujemo svoju demokratiju", ističe Vučić.