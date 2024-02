Predsjednik Srbije govorio je o ulaganju u najveće sportske klubove u zemlji

Izvor: RTS / Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o finansiranju Crvene zvezde i Partizana gostujući na Radio-televiziji Srbije. "Uspio sam da cio narod misli što i ja, čak i oni koji ne smiju to da kažu, a to je da ulažemo mnogo novca u njih, a da je sve ostalo traženje alibija za sopstvene neuspjehe. Mislim da je ta priča veoma uspješna, zato i ulažemo novac i srećan sam zbog uspjeha Zvezde i Partizana, ali oni mjeru uspjeha traže u porazu onog drugog, a ne u sopstvenom uspjehu. Govorim o međusobnom odnosu Zvezde i Partizana, to je jedino što njih zanima ili neke od njih, ne mogu da generalizujem", rekao je on.

Podsjetimo, ova tema prethodnih dana je aktuelizovana poslije obraćanja trenera Partizana Željka Obradovića, koji je rekao da je "najveća laž da je Partizan državni projekat", na šta je Vučić odgovorio izjavom da je to "odvratan napad na državu". Poslije toga su svoje finansije iznijeli i KK Crvena zvezda, a onda i KK Partizan.

"Ulažemo i do pet puta više nego do 2012. godine, ulažemo u rukomet, odbojku i vaterpolo mnogo više, vjerujem da će se vratiti i da će opet doći velike generacije. Nastavićemo to da radimo. Nadam se i sada to kažem, za mene je uspjeh 10 medalja na Olimpijskim igrama, a ne zaboravite da smo ih imali mnogo više u Riju i Tokiju nego što smo imali u Londonu i Pekingu i vjerujem da i te nagrade podstiču ljude i dobro govore o državi. Isplaćujemo ih, ogromne su 200 hiljada, 80 hiljada i 60 hiljada za zlatno, srebro i bronzu", dodao je Vučić.

"Što se tiče Zvezde i Partizana, i jednim i drugim navijačima hoću da kažem - uvijek ću da se zalažem za privatizaciju naših klubova. Da li imam snage da izvedem? Nemam. Da li to vole da čuju? Ne vole. To je jedina stvar za koju mogu unaprijed da vam kažem da ne mogu to da izvedem. Svi znaju da je potrebno to, a niko neće glavu da poturi. Kao što niko neće da odgovori Zvezdi i Partizanu"

"Partizan uvijek ima više novca od Zvezde u fudbalu od države, jer je Zvezda imala veće prihode, da ne objašnajvam, NIS i Ziđin je država obezbijedila, jedno su dobili jedni, jedno drugi, da ne objašnjavam da država zamoli i privatnike koji pomažu da to urade, jer neki i ne navijaju za te klubove kojima su pomogli. Uvijek se trudimo da to podijelimo na ravne časti. Sada govore 'Partizan je dobio manje od države', nije dobio manje. Da ne govorim o Areni i o privatnicima i svemu drugom. Dobijaju podjednako i država je ponosna što ulaže taj novac, Zvezda i Partizan dominiraju u košarci, Dinamo je dominirao u fudbalu u regionu, više ne dominira, nadam se da će se osnažiti domaća liga..."

Da li je dobro uložen novac? "Ponovo da sam u toj situaciji i da se na bilo koji način pitam, istu bih odluku donio.", rekao je Vučić.