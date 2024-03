Lav P.S, osumnjičen da je ubio sinove sa suprugom pa sa njom izvršio samoubistvo, nije vodio djecu kod lekara.

Izvor: privatna arhiva

Stravična tragedija dogodila se u Novom Sadu u petak 1. marta kada je bračni par Lav P.S. (25) sa suprugom Martinom P.S. (23) izvršio samoubistvo skokom sa 17. sprata zgrade, a prije toga su, kako se sumnja, ubili svoju djecu. Sinovi su imali jednu i tri godine, Lav će biti sahranjen u subotu na novom groblju u Beogradu, a prema saznanjima “Kurira”, on djecu nije vodio kod ljekara.

"Da je bio čudan, asocijalan i povučen više nije ni tajna i to svi znaju, ali niko ne priča o tome da djecu nije vodio kod ljekara. Otprilike u isto vrijeme kada se rodio prvi mališan nastupila je pandemija korone, a on je odmah počeo da iznosi neke svoje teorije zavjere. Nisam u početku obraćao pažnju na to jer smo svi bili zbunjeni i nismo znali šta da mislimo. Međutim, to se tada nije zaustavilo već je eskaliralo do te mjere da više nije vodio ni prvo a potom ni drugo dijete kod ljekara ni kada je trebalo, a ni on ni supruga nisu išli kod ljekara", priča Lavov poznanik.

Poznanik je otkrio da su djecu vodili kod privatnog ljekara tek kada više nisu znali šta će da rade. Prema riječima poznanika, Lav nije imao povjerenja u srpski zdravstveni sistem.

"Govorio je kako nema povjerenja u naš zdravstveni sistem, a kako sam par puta kroz razgovor shvatio, nije imao povjerenja ni u šta. Od svega je zazirao i mislio da je neka prevara. Kao da je bio paranoičan. Međutim, nisam tome pridavao previše značaja jer nisam htio da se uplićem u te priče, pošto mislim potpuno drugačije ali... Sada kad razmislim - ko zna šta se toj jadnoj djeci desilo. Nadam se da će se ubrzo ovaj horor razriješiti i da ćemo konačno saznati pravu istinu. Javnost ima pravo da zna", dodaje poznanik.

U prilog tome ide i izjava komšinice koja je rekla da je patronažna sestra dolazila do Martine nakon drugog porođaja, ali da su vrata uvijek bila zaključana. Prema njenim riječima, Martina je svaki put bila kod kuće, ali nije htjela da otvori vrata.

"Sigurna sam da je Martina bila unutra, ali da nije htjela da otvori. Možda je patronažnu sestru pustila jednom ili dvaput, i to neposredno nakon porođaja, ali poslije sam svojim očima vidjela kako im patronažna sestra kuca na vrata, a oni ne otvaraju. Ubrzo se više nije pojavljivala. Odustala žena kada je vidjela da se sa njima ne može sarađivati", rekla je komšinica.