Danas su sahranjene M.P.S. i njeni sinovi u Bačkom Petrovcu.

Izvor: kurir/Zorana Jevtić

Danas je na groblju u Bačkom Petrovcu sahranjena žena M.P.S. (23) sa svojim sinovima (1 i 3) godine. Da podsjetimo, kako se sumnja prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ona je sa suprugom L.P.S. (25) ubila svoju djecu, a nakon toga su izvršili samoubistvo.

Rođaci su bili neutješni tokom i nakon sahrane. Mnogi su krivili supruga za kojeg smatraju da je uvukao M.P.S. u sektu.

"Bila dobra djevojka, a on ju je odvukao od porodice i posvađao sa njima! Pa vidite da ni sa svojom porodicom nije bio u dobrim odnosima", rekao je rođak.

M.P.S. nije smjela da izlazi van kuće sa djecom. Rođaka je otkrila detalje.

"Ljudi su znali da je ona mogla da ide najdalje do prodavnice. Samo se po dvorištu iznajmljene kuće u Petrovaradinu sa djecom igrala. Bila je brižna majka i ne možemo da vjerujemo da je ona kriva za to. Ne bi ona ruku na djecu digla. To je njena krv, naša krv. Koliko znamo, nije joj dao ni da se zaposli. Kada je prvi sin napunio godinu dana mogla je da počne da radi, a mali da ide u vrtić. Međutim, izgleda da joj nije dao. Užas! Ovakvu tragediju ne pamte generacije unazad! Veliki je grijeh izvršiti samoubistvo, a kamoli djeci nauditi. Neka im je Bog u pomoći!", kaže ona.