Smrt ove četvoročlane porodice sve je šokirala je region, a najteže je bilo inspektorima i forenzičarima koji su u iznajmljenoj kući u Petrovaradinu zatekli beživotna tijela dvojice mališana.

Pošto su otrovali dva sinčića, Lav Petrović Suvajdžić (25) i njegova supruga Martina (23) skočili su s vrha solitera.

Lav Petrović Suvajdžić (25) i njegova supruga Martina Petrović Suvajdžić (23), koji su se u petak kasno uveče ubili skokom sa solitera u novosadskom Limanu, pošto su prethodno usmrtili dva sinčića (1 i 3) u Petrovaradinu, pripadali su sekti Deveti krug Sotone, piše portal Republika/Srpski telegraf.

Osim tog šokantnog prizora, istražiteljima je zapalo za oko i kako su Lav i Martina sredili unutrašnjost kuće.

Kuća u Novom Sadu u kojoj su pronađena tijela djece

Zidovi u cijeloj kući ofarbani su u crno, a svuda su bili prisutni motivi i crteži sa simbolima koji oslikavaju zagrobni život iz egipatske mitologije.

Odeća porodice koja se ubila na štriku

Gotovo sva odjeća koja je nađena u njihovoj kući bila je crna.

"Mislim da je ovdje riječ o satanizmu jer, čim vidite te egipatske simbole, egipatska magija i slične stvari, to možemo povezati sa satanizmom. Mi imamo i danas ljude naše, pisce i filozofe koji vraćaju ljude u doba paganizma, time im prave zbrku u glavi. Ljudi smatraju da će poslije ovog života otići u neki bolji život, kao što su Egipćani pravili piramide da bi posthumno živjeli mnogo ljepše nego u ovom životu. Prema mom mišljenju, ovo je čist primjer satanizma, magije, okultizma" - tumači sektolog Dimitrije Pastuović za Srpski telegraf.

Odbio pomoć

Pretraga interneta nije pružila mnogo informacija o Martini Petrović Suvajdžić, dok se ime Lav Petrović Suvajdžić povezuje samo s radom u jednom metal bendu iz Novog Sada. "Znao sam da se unutar zidova njihove kuće dešava nešto čudno, ali kad god sam Lava pitao da li mu treba neka pomoć, odbio je. Od zajedničkih prijatelja čuo sam da se priključio nekoj sekti i da je i Martina s njim u tome. Tom poznaniku pomenuo je Deveti krug sotone i rekao mu da ih sve ta sekta štiti, pa mu pomoć nije potrebna" - naveo je za Srpski telegraf/Republiku jedan od Lavovih poznanika objašnjavajući da je potom Lav prestao da mu se javlja.

Pouzdano se zna da je Deveti krug sotone aktivan u Srbiji i Hrvatskoj. Prema nekim dostupnim istraživanjima, uključuje predstavnike svjetske elite, pop kulture, svjetskog šou-biznisa.

"O njima se u okultističkim krugovima mnogo zna, ali ih je gotovo nemoguće zaustaviti. Imaju atraktivan način vrbovanja, često uz "podmazivanje" narkoticima. Svi članovi su obavezni da ćute, kao i da se surovo dokazuju vođama. Takođe, moraju da smanje kontakte sa "spoljašnjim svijetom". Oni, za razliku od nekih kultova, ne moraju da žive u nekoj vrsti komune, već samo treba da vode računa da ne skreću previše pažnju na sebe" - rekao je nedavno jedan od odbjeglih članova koji je uspio da se otrgne njihovom uticaju, ali i dalje strahuje od osvete.

I on je naveo da su oni koji se bave muzikom, kao Lav iz Novog Sada, mete ovog kulta, pogotovo ako su skloni konzumiranju droga. Svi oni vjeruju u zagrobni život, dodaje sagovornik, što je vjerovatno bio slučaj s Lavom i Martinom.

Krivična odgovornost za javnu riječ

Sektolog Pastuović pretpostavlja da će se ovakve tragedije u budućnosti dešavati ukoliko se mnogo toga ne promijeni.

"To je produkt nju ejdža. Treba napraviti restrikciju, gledati ko nastupa u medijima jer svako ko javno nastupa nosi krivičnu odgovornost za ono što njegove riječi mogu da urade. Nažalost, takvih je danas mnogo" - kaže on.

Sektolog Pastuović

Na pitanje zašto su Lav i Martina otrovali decu, a sami se odlučili za skok s vrha zgrade na Limanu, Pastuović kaže da su možda pomislili da njima kao odraslima otrov nije dovoljan da presude sebi.

"Možda su smatrali da ne bi uspjeli da obave sve to s otrovom koji su dali djeci, pa su htjeli da budu sigurni da će i oni otići na onaj svijet, u taj zagrobni život. Vidim da su vjerovali u to, da su imali neke egipatske simbole i definitivno su htjeli da budu sigurni da će i oni otići" - objasnio je Pastuović.

U prvi mah pojavila se informacija da Lav i Martina pripadaju sekti Familija ljubavi, koja je aktivna u Novom Sadu.



"O toj sekti malo ljudi zna. Prvi sam i jedini pričao o tome jer sam imao mnogo slučajeva s njima. To je sekta koja propagira orgije, incest, sve oblike bluda. Osnovao ju je Dejvid Mojsije - Dejvid Berg, i djelovala je najviše jer joj je filijala bila u Novom Sadu. Tu su bile mnoge naše javne ličnosti, neću imenovati koje. Mnogima sam pomagao. To je bilo prije 10-15 godina i vrlo je bila zastupljena. Da su Lav i Martina bili u sekti Familija ljubavi, oni bi bili mnogo komunikativniji jer je to manje-više svingerska sekta i ti ljudi mnogo komuniciraju s ljudima da bi ih uvlačili u svoje priče" - pojasnio je Pastuović.