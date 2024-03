Luka Vuković iz Leskovca tvrdi da je bio član sekte dvije godine.

Izvor: Pink TV

Slučaj ubistva i samoubistva u Novom Sadu uznemirio je građane Srbije. Kako se sumnja, bračni par M.P.S. (23) i njen suprug L.P.S. (25) su ubili svoje sinove (1 i 3 godine), a nakon toga su izvršili samoubistvo, a istražuje se da li su oni bili članovi sekte zbog otkrivenih egipatskih simbola u kući u kojoj su pronađena tijela djece.

Luka Vuković iz Leskovca je u utorak ujutru gostovao na "TV Prva" gdje je govorio o svom iskustvu u satanističkoj sekti. On tvrdi da je bio njen član dvije godine.

"Drugar iz osnovne škole me je pozvao na kafu i upoznao me je sa njegovim društvom, koje je bilo katastrofalno. Svi su koristili opijate, a i ja sam se vremenom navukao uz njih. To je postalo kao mala sekta zbog dvojice članova koji su sebe nazivali satanistima. Vjerovao sam da sam odbačen od svih i uvukli su me tako što su tvrdili da su oni moje društvo. Meni je to prijalo, nisam ni razmišljao šta oni rade uz to druženje. Od roditelja sam mnoge činjenice krio. Nisam dozvoljavao da znaju gdje sam", ispričao je prvi put Vuković.

Njegov otac Vladislav Vuković je istom prilikom ispričao kako je on otkrio da mu je sin u sketi. Najgore mu je bilo kada je njegov sin došao kući i saopštio da će se ubiti.

"Alarmantno je bilo kada je jednom došao kući i rekao da će se ubiti. Potražili smo pomoć ljekara, ali najveći šok je nastao kada smo ušli u njegov telefon. Zatičemo slike koje nisu prijatne za gledanje. Ima slika gdje on drži krvav nož, u drugoj kandilo. Pa ima video gdje mijese pogaču na groblju, gdje se radi crna misa... Ne djeluje naivno. To je bio alarm da se obratim nekome za pomoć", naveo je Vladislav.

Djevojka sa kojom je Luka tada bio je imala slične, "mračne", tendencije. Luka je ispričao da se ona rezala žiletom po tijelu.

"Imao sam devojku koja se rezala žiletom po tijelu, a ja sam pio njenu krv. Bio sam svjestan, ali je oko mene vladala euforija", dodaje Luka.

Spasili su ga vjera i upornost. Ključ je, prema njegovim riječima, razgovor sa ljudima.

"Predstavljanje okultističkih simbola, poput egipatskih, uvijek je bilo prisutno. To se uvijek crtalo, da ljudi sami sebi sijeku kožu. Nisu mi tražili da uradim nešto svojim bližnjima, ali bilo je tendencije da se uradi nešto životinjama, ali ja sam to odbio", objasnio je Luka jutros na "TV Prva".