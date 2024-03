Darko Trifunović i Branko Vuković razgovarali su o sekti "Deveti krug sotone".

Izvor: YouTube/Vice/Printscreen

Šok i nevjerica proširili su se regionom kada su mediji počeli da izvještavaju o samoubistvu bračnog para u Novom Sadu skokom sa solitera. Dan poslije u medije su dospjele informacije koje su još više šokirale javnost, kako se sumnja, mladi supružnici prvo su života lišili svoje dvoje djece, a potom su sebi oduzeli život. Javnost je dodatno uznemirena postojanjem sumnje da su članovi ove porodice bili povezani sa sektom koja se zove "Deveti krug sotone".

Kako sekte uspijevaju da vrbuju svoje članove i koliko su prisutne u našem društvu u emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorili su Darko Trifunović i psihijatar Branko Vuković.

O sekti "Deveti krug sotone"

"To je jedna u nizu sekti, pored 'Ordo Templi', 'Orijentis' i mnogih drugih. Međutim, pored samih sekti, u našem narodu se primjenjuju i neke magije. Kada čovjek uradi nešto što inače ne bi. Naučno ne dokazivo, ali kada razgovarate sa ljudima u praksi, vidite da oni itekako obraćaju pažnju na to i da to utiče na njihovu psihu i ponašanje. Sačekao bih da se završi istraga i mislim da smo prerano krenuli u tom pravcu, jer sekta koja žrtvuje nekoga, ne truje pesticidom. Tu postoje ritualni obredi i ubistva. Sjetite se sekte u Obrenovcu 'Kefozote', koja je ubijala tako što moraš psu nožem kroz srce da probodeš. Zoveš životinju, vabiš, i onda je nožem ubiješ. Satanističke sekte obično koriste hladno oružje, a ja ovdje nijesam vidio da je u policijskom izvještaju da su oni otrovali djecu pesticidom, to bi možda bio prvi slučaj ako se radi o toj sekti 'Deveti krug Sotone'. Interesantan je broj devet, koji je broj hrišćanstva, nije šesti krug. Obično je šesti krug. Deveti je prvi savršeni broj od tri trojke, i imate šesticu, nije šesti krug ili dan. Ovdje se mnogo toga ne poklapa i mi ne znamo prave motive", rekao je stručnjak za bezbjednost Darko Trifunović i objasnio da li figure iz egipatske mitologije mogu da pripadaju baš ovoj sekti:

"Ako se neko bavi egipatologijom, shvatiće da je u rađanju svega faraon koji živi na ovome svijetu, da bi kasnije otišao na onaj drugi svijet i u njemu imao i više nego što ima na ovom. Taj kult polazi iz Egipta, ali kasnije su ga preuzeli Grci i mnogi drugi, kako ih nazivaju u narodu, magije, koje su išle od magične mačke. To je mačka koja se pojavljuje kao vodič kroz ne znam kakav svijet. Jako je rano govoriti dok se istraga ne završi, posebno dok se ne izvrši toksikološka ekspertiza i roditelja. Ono što mene zabrinjava je činjenica da se ovdje radi o jako mladim ljudima. Kao bezbjednjaka, mene brine to što je od 3. maja do danas nasilje među djecom i mladima u nevjerovatnom usponu. Da li smo pali na ispitu? Ako su totalitarne i vjerske organizacije, koje zovu sekte, usmjerene ka tome da nekome ili sami sebi oduzmete život, koji su ti rani znakovi? Dan poslije Ribnikara smo imali Mladenovac, gdje je mladić godinama ubijao životinje. Vezivao ih je za ogradu, a onda je kasnije ubio ljude. Niko se tada nije sjetio da se zapita da li je možda on opčinjen ubistvom tih životinja. Da li je pripadnik neke sekte, a ovdje se odmah ide u pravcu tih nekih sekti", dodao je Trifunović.

Pripadnici sekte najčešće vrbuju ljude koji su odbačeni od svojih najbližih

"Očigledno je da su odbačeni od svojih najbližih i da ti najbliži nijesu pokazivali nikakav znak pažnje. Kada imate jednu vrstu odbacivanja, onda se i rađa jedna introvertnost. U bezbjednosti su nama jako interesantni ti kultovi, sekte, jer vi iz takve jedne sredine izvlačite nekoga ko bi za vaše potrebe mogao da uradi nešto, što niko drugi inače ne bi. To kodiranje ljudi ide kroz vođu; taj vođa ima magiju i ponavlja tu mantru. Takvo jedno lice ima sve one karakteristike zaposjednutog čovjeka; svi prijatelji do tada postaju neprijatelji, a najveći neprijatelji su roditelji", rekao je Trifunović.

Izvor: Printscreen/K1/Uranak

Na pitanje, šta znači "kodiranje ljudi", Trifunović je rekao:

"Nalazite se u jednoj sredini u kojoj svjesno ili nesvjesno ponavljate taj kod koji se koristi; mi ga zovemo 'satanski kod': ja, svi i to".

Kako mediji navode, poznanik mladića koji je sa suprugom izvršio samoubistvo skokom sa zgrade u Novom Sadu, rekao mu je da su on i njegova porodica pod zaštitom sekte "Deveti krug", Darko Trifunović je istakao da bi na takvim slučajevima trebalo da rade Centri za socijalni rad.

"Normalno bi bilo da na tome rade Centri za socijalni rad, a mi smo svjedoci da u tom segmentu naša država je najviše omanula. Prosto nemate kome, sem ako nijeste dovoljno spremni da se obratite neuropsihijatru, doktoru i da objasnite svoj psihički problem. U Srbiji nije popularno da se obratite psihijatru, jer je ta osoba odmah stigmatizovana. Kod nas se i dan danas rade bezbjednosne provjere, pa ako se pokaže da ste se liječili negdje, nećete moći da se zaposlite, a od psihologa tražite da se bavi djecom i čim on napravi prvu zabilješku, u odnosu na drugo dijete je stigmatizovano za cio život. Na zapadu je normalno da se obratite psihijatru, svješteniku, organizaciji", objasnio je stručnjak za bezbjednost.

Ko je podložan ulasku u sektu?

"Ovdje treba postaviti dva pitanja. Prvo je ko su žrtve sekti i ko je podložan da uđe u sektu ili da bude uvučen, a drugo pitanje je, ko uopšte formira te sekte. Sekte se uglavnom formiraju iz nekog razloga koji je vrlo ozbiljan, a to je najčešće neki interes (ekonomski, socijalni, magijski, religijski). Ti ljudi koji to rade prave strategiju kako će da privuku članove te sekte", kaže dr Vuković i objašnjava koji ljudi su najpodložniji:

"To su ljudi koji su izolovani ili odbačeni, odnosno nijesu nikada ni prihvaćeni. Ljudi iz raspadnutih porodica, osobe koje žive negdje same, usamljeni. Obično su ljudi iz multinacionalnih sredina. Sekte obično imate tamo gdje je više nacionalnih pripadnika, kao što je Vojvodina, nego u autentičnim sredinama kao što je Vranje. Ne mora uvijek da bude vjerska. To su organizacije koje služe da bi uvukli ljude da im pruže ono što njima nedostaje, a to je obično neka pripadnost, da se osjećaju važni, da dobiju toplinu neku. To su ljudi koji su najčešće toga, ali moram da napomenem da niko nije baš pošteđen toga, da svako od nas može da bude izmanipulisan i da bude pripadnik nečega", rekao je dr Vuković i dodao:

"Šta je društvo uradilo da se ti ljudi tako osjećaju? To znači da su zapostavljeni od okoline, porodice, i onda uđu u neku sektu. Oni ne ulaze u sektu tako što unaprijed znaju da će nekoga da ubiju, siluju, da će biti silovani, povrjeđivani, varati ljude, nego ulaze jer dobiju ono sve što im treba, neko ih uzdiže, dobijaju ljubav, pažnju, sigurnost, ali onda počinje manipulacija, uvlačenje u to sve dublje i dublje. Kroz strah, ucjenjivanje. Oni ne znaju tačno i ne mogu da razumiju šta ta sekta propagira, koji su njihovi ciljevi, ali se trude. Onda vođe tih sekti, koja je obično jedna osoba, podiže tu osobu na neki nivo u odnosu na ostale i onda počinju da se time, čak rade i loše stvari da bi se dokazali. Zašto ljudi ne izlaze iz toga? Oni to vide, ucijenjeni su i boje se da će biti kažnjeni zbog toga. Onda ih oni ucjenjuju. Zašto su oni tu djecu ubili, postoje te neke manipulacije tamo i priče, da je rečeno da će ta djeca patiti, ako se oni ubiju. Njima je prijećeno da će tu djecu da muče ili već šta, onda oni prekrate problem. Ne znam da li je to u ovom slučaju tako, ali u suštini je tako", dodao je.

Izvor: Printscreen/K1/Uranak

Ubijaju djecu da spreče druge da to urade nakon njihove smrti

"U ovom slučaju, što sam naveo, moguće je da će ona to uraditi, nego da neko njeno dijete neko maltretira i ubije. Ovo zvuči veoma grubo što ja pričam, ali se to dešavalo. Imali smo slučaj nacista koji su svoju djecu ubijali, da ih ne ostave poslije sebe bojeći se da će tu djecu neko da maltretira i da ih na kraju ubije. Naše društvo je još uvijek kompaktno i na sreću nemamo mi previše iskustva sa sektama. Njegujemo još uvek neke nacionalne vrijednosti i to je ono što nas spašava i mi još uvijek funkcionišemo kao zdravo društvo", rekao je dr Vuković i otkrio na koji način psihijatri provjeravaju psihotično stanje pacijenta:

"Mi psihijatri to drugačije gledamo. Mi u našem svakodnevnom i anamnestičkom radu imamo i to pitanje: 'Šta mislite o sotoni i da li ste imali neki kontakt sa sotonom?' To ne može uvijek da bude jedan potpuno zdrav odnos prema sotoni. Tu uvijek imate jedan iskorak van psihološke normale. To pitamo, jer je to veoma važan podatak u procjenjivanju psihotičnog stanja pacijenta. Isto tako pitamo i u kakvoj je vezi sa Bogom, da li dobija poruke od njega, da li se smatra da je Mesija ili da li ima neki poseban zadatak na ovoj planeti. Ipak, ako neko iz neke sredine dođe, gdje se ne pominju te teme i dođe u sredinu gdje počinju da razgovaraju na taj način, nije tu sve normalno. Upravo je to kodiranje, gdje čovjek menja sredinu i svoju svijest. To je jedna ozbiljna izmjena svijesti, nije kao hipnoza, ali jako slična tome. Počinje da razmišlja i da se ponaša drugačije. Kada izađe iz toga, obično kažu, ne znam šta mi je bilo", kaže doktor i napominje da nijesu samo mladi podložni vrbovanju sekti:

"Nijesu samo mladi ljudi podložni tome, čak i stariji ljudi koji su usamljeni i napušteni, oni su takođe podložni sektama, jer u njima nalaze tu vrstu pripadnosti, topline, nježnosti. Ovi koji su to napravili, imaju korist u tome, crpe ih finansijski, na sve druge načine, šire njihovu mrežu, idu od kuće do kuće. Vrlo je ozbiljna organizacija", zaključio je dr. Vuković u emisiji 'Uranak' na televiziji K1.