D. M. (1971) iz okoline Niša, uhapšen je zbog polnog uznemiravanja dječaka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. M. (1971) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje sa djetetom.

On se sumnjiči da je neprimjereno dodirivao jednog dječaka. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu.