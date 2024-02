Mladić je uhapšen zbog sumnje da je u više navrata, u svojoj kući i u kući svog brata u selu Lipovac, neprimjereno po intimnim djelovima tijela dodirivao i ljubio djevojčicu.

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Lazara S. (23) iz sela Lipovac kod Ražnja zbog sumnje da je u dužem periodu seksualno zlostavljao ćerku rođenog brata koja je u vrijeme otkrivanja slučaja imala samo devet godina, saznaje. Optužnicom VJT Niš Lazar S. se sumnjiči da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 12 godina zatvora. Viši sudu u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Lazara S. ali ona još uvijek nije postala pravosnažna. Nakon što optužnica stupi na pravnu snagu, biće zakazan i termin početka suđenja.

"Djevojčica je roditeljima rekla da ju je osumnjičeni pipkao po intimnim djelovima i ljubio od njene sedme godine. Navela je da se to dešavalo kod Lazara, ali i u njenoj porodičnoj kući. On bi je napao kada su joj roditelji na poslu ili kada bi joj baka otišla u komšiluk. Šokirani roditelji napastvovane djevojčice su odmah sve prijavili policiji, koja je ubrzo uhapsila pedofila. Dijete je poslato kod ljekara, koji je utvrdio da ima povrede po genitalijama, ali da to nije zbog seksualnog odnosa" - rekao je ranije izvor dobro upućen u slučaj.

Minimalna kazna 5 maksimalna 12 godina zatvora Za krivično delo obljube sa detetom iz člana 180 Krivičnog zakonika minimalna kazna, ukoliko se pravosnažno dokaže krivica, iznosi pet godina. Maksimalna kazna za onog “ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa detetom”, iznosi 12 godina zatvora.

Nakon hapšenja Lazar je priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Nišu gdje je iznio odbranu. Nakon saslušanja određen mu je pritvor rješenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu uz obrazloženje da osumnjičeni ne bi uticao na svjedoke i zbog uznemirenja javnosti.

Komšije iz sela šokirane

Slučaj je šokirao žitelje ovog malog sela u okolini Ražnja zato što je Lazar bio uvijek ljubazan i nikada nije pravio problem. "Šta li mu je bilo u glavi? Po selu se svašta priča, kažu da djevojčica ne izlazi iz kuće. Ne mogu ni da zamislim koliko je propatila" – pitale su se uznemirene komšije nakon što se saznalo za jezivi slučaj.

Mještani su tada novinarima naveli da Lazar ne živi u istoj kući sa bratom i njegovom djecom te da je bio oženjen ali da ga je navodno žena napustila. "On živi sa sa majkom a drugi brat sa ocem , ćerkom i sinom. Bio je oženjen ali se razveo. Nema djecu, i ne znam u kakvom je odnosu sa bratom, ocem djevojčice. Viđali smo ih zajedno, ali jedno oni znaju šta se dešava u njihovoj kući" – ispričali su ranije mještani Lipovca.

Jedina koja je branila Lazara, po pisanju medija, bila je njegova majka koja je navela da mu je slučaj navodno namešten ali da ne može da govori o tome.